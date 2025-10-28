Andrés Millán, abogado laboralista: "Los propios bancos están devolviendo miles de euros a la gente que contrató hipotecas"

Durante años, los bancos trasladaron a los clientes una serie de gastos relacionados con la formalización de sus hipotecas, lo que hoy se considera una práctica abusiva. Entre estos costes se encuentran el registro de la propiedad, la gestoría, la tasación, parte de la notaría y, en algunos casos, incluso la comisión de apertura. A pesar de que estos pagos fueron realizados por millones de personas al contratar su hipoteca, los tribunales han declarado que muchos de ellos no debían ser asumidos por los consumidores.

A esto se suma otra práctica igualmente polémica: la imposición de seguros de vida en modalidad de prima única, es decir, pagados de golpe al firmar el préstamo, y casi siempre con la aseguradora que el propio banco exigía. Estas condiciones, muchas veces impuestas sin ofrecer alternativas, se han ido declarando nulas por abusivas. Pues bien, ahora los afectados pueden recuperar miles de euros sin necesidad de ir a juicio.

Los bancos están devolviendo el dinero

El abogado laboralista Andrés Millán asegura que los propios bancos están devolviendo el dinero voluntariamente a quienes reclaman estas cantidades, y que el proceso puede resolverse en cuestión de semanas, sin necesidad de abogado, ni procurador ni intervención judicial.

El abogado destaca dos grandes motivos por los que se pueden reclamar estos importes. El primero es el ya mencionado seguro de vida en prima única, que el banco obligaba a contratar con su propia aseguradora. Este tipo de cláusula es considerada ilegal, abusiva y nula, y lo más importante es que no prescribe. Es decir, da igual si firmaste tu hipoteca hace 5, 10 o 20 años, aún puedes recuperar ese dinero. Además, no hace falta haber cancelado la hipoteca; basta con haber pagado ese seguro en las condiciones abusivas señaladas.

El segundo motivo es la devolución de los gastos hipotecarios que se cobraron indebidamente. Según explica Millán, estos incluyen la totalidad de los gastos de registro, los honorarios de gestoría, el coste de tasación del inmueble, y en algunos casos, la comisión de apertura, además de la mitad de los gastos notariales. Todos estos costes eran responsabilidad del banco, pero fueron cargados al cliente durante años.

Gastos hipotecarios / @LAWTIPS

Una de las claves, según el abogado, es que los bancos han empezado a devolver estos importes voluntariamente para evitar más condenas judiciales. La mayoría de sentencias sobre estos casos están siendo favorables al consumidor, por lo que las entidades financieras prefieren llegar a acuerdos antes que seguir perdiendo juicios y arriesgarse a pagar también costas.

El proceso para reclamar es sencillo: solo hace falta recopilar la documentación relacionada con la hipoteca (escritura, justificantes de pago del seguro y facturas de los gastos) y presentar una reclamación por escrito en la sucursal del banco o a través de su servicio de atención al cliente. Si en un plazo de dos meses no hay respuesta, o esta es negativa, se puede acudir al Banco de España o plantearse la vía judicial, aunque Millán insiste en que la mayoría de los casos se resuelven sin necesidad de llegar a ese punto.