Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa a los trabajadores con hijos: "Tienes derecho a cobrar esas horas"

¿Sabías que puedes salir del trabajo si tu hijo se pone enfermo y no perder ni un euro de tu sueldo? La mayoría de trabajadores lo desconocen, y sin embargo es un derecho reconocido por ley. El abogado laboralista Juanma Lorente lo explica con claridad en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde resuelve una duda habitual entre los padres y madres que trabajan: qué ocurre cuando el hijo se pone malo en horario laboral.

“Si se pone tu hijo malo puedes ir a recogerlo y después al médico si hace falta”, afirma Lorente, que recuerda que estas ausencias están cubiertas por un permiso específico que muchos desconocen: el permiso retribuido de cuatro días por fuerza mayor.

Un permiso que te permite seguir cobrando

El abogado aclara que este permiso “se puede aplicar perfectamente en este tipo de casos”, ya que la ley contempla las situaciones en las que un trabajador necesita ausentarse de forma imprevista por razones familiares urgentes. Lo más relevante, insiste, es que estas horas se pagan como trabajadas, siempre que no se haya agotado el total anual.

“Por lo tanto, la empresa está obligada a dejar que te vayas a por tu hijo y a pagarte esas horas”, explica Lorente, quien subraya que el permiso no solo es retribuido, sino también flexible, ya que se puede disfrutar por horas.

Esto significa que no es necesario usar un día completo: si el trabajador tarda, por ejemplo, tres horas y media en recoger al niño del colegio, llevarlo al médico y dejarlo en casa de un familiar, solo se descuentan esas tres horas y media del total, y las restantes pueden utilizarse más adelante en el mismo año.

Qué implica para el trabajador y la empresa

El permiso de cuatro días por fuerza mayor no depende de la voluntad del empresario, sino que está reconocido legalmente. Por eso, si se dan las circunstancias y la urgencia está justificada, el empleador debe permitir la salida del trabajador y mantener el salario correspondiente a ese tiempo.

Este derecho, introducido tras la última reforma laboral, busca favorecer la conciliación familiar y laboral, una de las principales demandas de los trabajadores con hijos pequeños o familiares dependientes.

En palabras de Lorente, “muchos pensáis que si os dejan iros, no os tienen que pagar esas horas, pero estáis totalmente equivocados”.

Nuevo permiso retribuido: descubre si cumples este requisito / Eva Abril

Un paso más hacia la conciliación real

Este tipo de permisos se han convertido en una herramienta esencial para afrontar situaciones cotidianas sin penalizar al trabajador. Permiten actuar con rapidez ante una emergencia familiar sin poner en riesgo el sueldo ni la relación laboral.

Lorente insiste en que la clave está en conocer los derechos laborales y saber cuándo se pueden ejercer: “Si tu hijo se pone malo, puedes ir a por él, al médico y seguir cobrando. Es un permiso reconocido y retribuido por ley.”