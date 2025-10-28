El SEPE busca profesionales para trabajar en un sector que nunca morirá: contrato indefinido y hasta 20.000 euros

El mercado laboral de nuestro país ha cambiado considerablemente. La industrialización y la irrupción de las nuevas tecnologías ha hecho que los perfiles más demandados hayan cambiado. La pandemia del coronavirus también fue un revulsivo para el mercado laboral cambiando, en muchos casos, la forma de trabajar, pero también aumentando la demanda para trabajos relacionados con la salud.

Un sector que también se ha renovado con el paso del tiempo es el de las funerarias. Trabajar en una funeraria hoy en día no se parece demasiado a hacerlo hace veinte años. La profesión ha pasado de centrarse casi exclusivamente en el tratamiento del cuerpo y la organización del entierro, a abarcar todo un proceso de acompañamiento humano, administrativo y emocional.

Los tanatopractores y tanatoestetas se encargan de preparar al fallecido con técnicas cada vez más respetuosas y profesionales. A su lado trabajan asesores funerarios, personal de atención al cliente, conductores, floristas, administrativos y especialistas en gestión documental, entre otros perfiles.

La formación reglada y la acreditación profesional también han ganado terreno. Los trabajadores actuales reciben preparación en bioseguridad, atención al duelo y normativa sanitaria. Además, se ha incrementado la presencia de mujeres en el sector, antes dominado por hombres.

Ofertas de trabajo para funerarias

A través del portal ‘Empléate’ del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) hemos podido encontrar varios puestos de trabajo para funerarias. En este caso hemos puesto en el buscador la palabra “funeraria” y estas son las vacantes que han aparecido y en las que te puedes inscribir: