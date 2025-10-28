El SEPE busca profesionales para trabajar en un sector que nunca morirá: contrato indefinido y hasta 20.000 euros
Se buscan perfiles que puedan hacer varias labores, entre ellas, de conductor
El mercado laboral de nuestro país ha cambiado considerablemente. La industrialización y la irrupción de las nuevas tecnologías ha hecho que los perfiles más demandados hayan cambiado. La pandemia del coronavirus también fue un revulsivo para el mercado laboral cambiando, en muchos casos, la forma de trabajar, pero también aumentando la demanda para trabajos relacionados con la salud.
Un sector que también se ha renovado con el paso del tiempo es el de las funerarias. Trabajar en una funeraria hoy en día no se parece demasiado a hacerlo hace veinte años. La profesión ha pasado de centrarse casi exclusivamente en el tratamiento del cuerpo y la organización del entierro, a abarcar todo un proceso de acompañamiento humano, administrativo y emocional.
Los tanatopractores y tanatoestetas se encargan de preparar al fallecido con técnicas cada vez más respetuosas y profesionales. A su lado trabajan asesores funerarios, personal de atención al cliente, conductores, floristas, administrativos y especialistas en gestión documental, entre otros perfiles.
La formación reglada y la acreditación profesional también han ganado terreno. Los trabajadores actuales reciben preparación en bioseguridad, atención al duelo y normativa sanitaria. Además, se ha incrementado la presencia de mujeres en el sector, antes dominado por hombres.
Ofertas de trabajo para funerarias
A través del portal ‘Empléate’ del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) hemos podido encontrar varios puestos de trabajo para funerarias. En este caso hemos puesto en el buscador la palabra “funeraria” y estas son las vacantes que han aparecido y en las que te puedes inscribir:
- Empleado funerario en Palencia. Se busca a una persona para traslados funerarios, preparación y asistencia de los servicios, atención a las familias, gestión administrativa y apoyo logístico y de mantenimiento. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y se paga entre 18.000 y 21.000 euros brutos al año.
- Funerario/conductor en Galicia. Se busca a una persona para recogida y traslados, vestir y acondicionar el cadáver y tramitación de la documentación. Se ofrece un contrato a jornada completa con 18.380 euros brutos al año.
- Personal funerario en Madrid. Se busca a una persona para la recogida y traslado del difunto, tanatoestética, presentación en la sala del velatorio, recogida y colocación de flores. Se ofrecen dos contratos temporales a jornada completa con un sueldo de 18.725 euros.
- Operario de funeraria en Durango. Se ofrece un puesto de trabajo para labores administrativas, atención a las familias y tratamiento de los cuerpos de los difuntos. Se ofrece un contrato de sustitución de larga duración.
- Personal funerario en Teruel. Se busca una persona para labores de recogida y traslado del fallecido, tramitaciones, gestión de misas, entierros e incineraciones. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Personal funerario en Zaragoza. Se busca a una persona para la recogida y traslado del cuerpo, tramitación de documentación, organización de misas, entierros e incineraciones. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Conductor funerario en Úbeda. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa y se paga entre 15.000 y 18.000 euros brutos al año.
- Personal de incineración funeraria. Se busca a dos personas para la identificación y grabación de las placas de las urnas, manipulación de hornos crematorios, ejecución de la cremación y limpieza del horno. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un salario de 18.725 euros.
- Conductor funerario en Burgos. Se buscan a dos personas para un contrato indefinido.
