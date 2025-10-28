El SEPE reconoce el mal funcionamiento de su sistema informático y hará más de 150 cambios

¿Funciona mal la web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)? La realidad es que sí. Desde que se cambiara el sistema informático a finales del año pasado, los errores y el mal funcionamiento han llevado, incluso, a provocar el retraso en el pago de algunas prestaciones.

Los problemas con ALMA, que así se llama el programa, han llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde el PP registró una batería de preguntas y generó protestas de varios sindicatos por las trans que impone a los trabajadores del SEPE en la realización de sus tareas. De hecho, se llegó a registrar una campaña de recogida de firmas en Internet para erradicar el programa.

El Ejecutivo explica que el programa informático se diferencia de los sistemas anteriores por tener una gestión integral que recoge toda la interoperabilidad con otros organismos e incorporar reglas de cálculo y reconocimiento que deben ser validadas, bien a través de la verificación con los datos de otros organismos gestores, o bien manualmente por el gestor.

La principal característica de este sistema, desarrollado por Deloitte e implantado en el SEPE en noviembre de 2024, es que mantiene una trazabilidad completa del proceso, de manera que el gestor no tiene que estar realizando consultas previas de los datos del proceso.

Sin embargo, desde su puesta en marcha el personal de las oficinas han reclamado peticiones de mejora en la usabilidad y navegabilidad, así como avances en las funcionalidades de consulta del plan de pagos y en el histórico de resoluciones.

El pasado 7 de mayo, dice el Gobierno, se mejoró el rendimiento de la aplicación ALMA, duplicando su capacidad a nivel de recursos, para poder responder a grandes volúmenes de consultas por parte de sistemas externos al aplicativo.

"Tras dicha ampliación no se han detectado nuevos fallos o interrupciones anormales en el rendimiento de la aplicación", asegura la respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, donde se asegura que también se está trabajando en la mejora de tiempos y optimización de procesos.

Denuncia de UGT

Pese a esta respuesta, UGT ha denunciado recientemente esta semana que ALMA "sigue sin completar su desarrollo" y continúa generando "fallos constantes" que impiden la tramitación normal de expedientes.

Con este panorama, el Gobierno ha apuntado que en los próximos meses habrá más de 160 mejoras y nuevas funcionalidades del programa, entre las que destacan funcionalidades de variación de la cadena de decisiones. Según el Ejecutivo, este cambio "supondrá un avance en la gestión de las prestaciones al facilitar la modificación de los datos de los expedientes".

Por último, el Gobierno ha recordado que hay un plan de acompañamiento a las oficinas de prestaciones con carácter semanal para la resolución de incidencias, al tiempo que ha sentenciado que las personas trabajadoras que tienen derecho a las prestaciones por desempleo "están percibiéndolas con normalidad".