El abogado Ignacio de la Calzada advierte sobre la pillería de algunas empresas: “No firmes tu finiquito sin ver esto antes”

Cuando llega un despido, la mayoría de trabajadores actúan sin saber exactamente qué están firmando. Entre la presión del momento y la urgencia de la empresa por cerrar el trámite, muchos terminan estampando su firma sin revisar los documentos que tienen delante. El abogado Ignacio de la Calzada, conocido en redes como @un_tio_legal_, ha publicado un vídeo viral en el que explica, paso a paso, qué hay que hacer antes de firmar un finiquito y qué errores pueden costarte el derecho a reclamar.

“Lo primero, cuando te hacen un despido te tienen que dar una copia de la carta de despido y revisa la fecha, porque muchas veces la cambian”, advierte el jurista. El detalle no es menor: esa fecha marca el inicio de los 20 días hábiles para presentar una reclamación, y si figura una anterior a la real, podrías perder ese plazo sin darte cuenta.

Firmar o no firmar: el gran error

Una de las dudas más frecuentes es si conviene negarse a firmar la carta de despido. De la Calzada lo deja claro: “Negarte a firmar la carta es un error y una tontería. El despido va a ser efectivo igualmente. Así que firma conforme la recibes, quédate la copia y llévalo a que lo revisen”. Es decir, firmar no implica aceptar el despido, sino reconocer que se ha recibido la comunicación.

En cuanto al preaviso, el abogado aclara que no siempre es obligatorio. “Por regla general, sólo hay derecho a preaviso en caso de un despido objetivo, que son 15 días, y que la empresa puede darte o pagarte. En los disciplinarios no hace falta nunca”, explica.

Qué debe incluir el finiquito

Al recibir el finiquito, la empresa debe entregarte la liquidación completa, que incluye la última nómina, las pagas extraordinarias pendientes y las vacaciones generadas y no disfrutadas. Sin embargo, firmar el finiquito no significa que estés conforme ni que hayas cobrado todo. “Cuando firmas un finiquito, lo único que acredita es que has recibido una copia. No quiere decir ni que lo hayas cobrado, ni que estés de acuerdo, ni que renuncies a reclamar”, puntualiza De la Calzada.

El peligro oculto: los acuerdos transaccionales

El abogado alerta también sobre un documento que algunas empresas incluyen junto al finiquito: el acuerdo transaccional. “Hay veces que junto con la carta de despido y la liquidación, te hacen firmar un acuerdo en el que reconocen la improcedencia, te dan una indemnización y tú renuncias a reclamar nada.”

Esa cláusula puede tener consecuencias graves, sobre todo en despidos nulos (por embarazo, paternidad, baja médica o vulneración de derechos fundamentales). “Si firmas ese acuerdo, renuncias a reclamar cualquier cosa. Por eso, revisa lo que vas a firmar y si no te convence, no tienes que firmarlo.”

El Tribunal Supremo ratifica que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse "vía judicial" / Europa Press

Conclusión: nunca firmes sin asesoramiento

El mensaje de @un_tio_legal_ es claro: no hay que firmar nada sin entenderlo y sin revisarlo con un profesional. “Llévalo a revisar a un abogado y que no te engañen”, insiste en el cierre del vídeo.

Su recomendación, que ya acumula miles de visualizaciones, sirve como recordatorio de que la información es la mejor defensa ante un despido, y que un gesto tan simple como revisar una fecha o una cláusula puede marcar la diferencia entre perder tus derechos o hacerlos valer.