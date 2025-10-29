El empresario José Elías desvela el error que cometen muchos emprendedores: “Lo tienes jodido”

Encontrar el éxito en el mundo empresarial es tremendamente difícil. Ser emprendedor y encontrar una idea que te haga triunfar sólo lo consiguen unos pocos con tesón, esfuerzo y.. dinero, claro.

Uno de los casos de éxito en este sector y que actualmente se ha vuelto muy viral en las redes sociales es el empresario José Elías. El presidente de Audax Renovables y propietario de La Sirena es muy activo en este ámbito y ofrece su experiencia en los medios de comunicación para intentar alcanzar el éxito.

Si nos fijamos en su cuenta de LinkedIn nos da las que, a su juicio, son las claves para triunfar: ser buena persona; sumar, restar, multiplicar y dividir; idiomas, sociabilizar y suerte.

ChatGPT y la búsqueda del éxito

En una de sus últimas publicaciones en su cuenta de X, Elías descarta totalmente la idea de algunos emprendedores de buscar buenas ideas de negocio en ChatGPT y lo califica de “error”.

Según el empresario, “es más fácil que eso. Yo la mayoría de los grandes negocios que he hecho han sido escuchando a la gente. Simplemente, eso”, indica.

Así pues, para el millonario los pasos necesarios para encontrar estas ideas son:

Salgo de la cueva Miro a mi alrededor Escucho a la gente Veo cuáles son sus necesidades Identifico por cuáles están dispuestos a pagar dinero

Sin alternativa gratis

Todo esto está muy bien, pero Elías añade otra variable que los emprendedores deben tener en cuenta: “Huir de todo aquel negocio que tenga alternativas gratis. Puedes hacerlo mejor, más bonito, con más funcionalidades… Pero si la competencia es la palabra mágica “gratis”, lo tienes jodido”.

Así pues Elías no recomienda a los emprendedores que se encierren en casa a mirar ChatGPT, la mejor opción es salir a la calle: “Si sales, escuchas, miras, observas y te integras en el entorno, los negocios aparecen solos”, y sentencia que “la respuesta está en la gente, no en la respuesta de la IA”.