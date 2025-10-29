El empresario José Elías desvela el error que cometen muchos emprendedores: “Lo tienes jodido”
El dueño de Audax Renovables no cree que las buenas ideas surjan de una pantalla ni de la inteligencia artificial
Encontrar el éxito en el mundo empresarial es tremendamente difícil. Ser emprendedor y encontrar una idea que te haga triunfar sólo lo consiguen unos pocos con tesón, esfuerzo y.. dinero, claro.
Uno de los casos de éxito en este sector y que actualmente se ha vuelto muy viral en las redes sociales es el empresario José Elías. El presidente de Audax Renovables y propietario de La Sirena es muy activo en este ámbito y ofrece su experiencia en los medios de comunicación para intentar alcanzar el éxito.
Si nos fijamos en su cuenta de LinkedIn nos da las que, a su juicio, son las claves para triunfar: ser buena persona; sumar, restar, multiplicar y dividir; idiomas, sociabilizar y suerte.
ChatGPT y la búsqueda del éxito
En una de sus últimas publicaciones en su cuenta de X, Elías descarta totalmente la idea de algunos emprendedores de buscar buenas ideas de negocio en ChatGPT y lo califica de “error”.
Según el empresario, “es más fácil que eso. Yo la mayoría de los grandes negocios que he hecho han sido escuchando a la gente. Simplemente, eso”, indica.
Así pues, para el millonario los pasos necesarios para encontrar estas ideas son:
- Salgo de la cueva
- Miro a mi alrededor
- Escucho a la gente
- Veo cuáles son sus necesidades
- Identifico por cuáles están dispuestos a pagar dinero
Sin alternativa gratis
Todo esto está muy bien, pero Elías añade otra variable que los emprendedores deben tener en cuenta: “Huir de todo aquel negocio que tenga alternativas gratis. Puedes hacerlo mejor, más bonito, con más funcionalidades… Pero si la competencia es la palabra mágica “gratis”, lo tienes jodido”.
Así pues Elías no recomienda a los emprendedores que se encierren en casa a mirar ChatGPT, la mejor opción es salir a la calle: “Si sales, escuchas, miras, observas y te integras en el entorno, los negocios aparecen solos”, y sentencia que “la respuesta está en la gente, no en la respuesta de la IA”.
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- El aeropuerto Alicante-Elche vuelve a operar tras el cierre por la presencia de un dron
- La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar