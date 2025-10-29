El SEPE publica más de un centenar de ofertas para un oficio que sobrevive a la IA: 30.000 euros y contrato indefinido

En el mundo en el que vivimos parece que los oficios de toda la vida no están tan considerados como hace años, pero lo cierto es que son imprescindibles para el día a día. Carpintero, mecánico, obrero, electricista o fontanero son algunas de las profesiones que parece que han caído en desuso pero nada más lejos de la realidad.

En la actualidad parece que todo gira en torno a las nuevas tecnologías y a las profesiones relacionadas con la informática y la inteligencia artificial, pero eso no es del todo cierto. Hay oficios que siempre buscan profesionales cualificados y este es el caso de los fontaneros.

Ser fontanero siempre ha sido sinónimo de oficio de toda la vida que ha sobrevivido al paso del tiempo, a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de trabajo. El fontanero, tradicionalmente visto como aquel que repara fugas, cambia grifos o desatasca tuberías, es hoy también un profesional más especializado que combina el buen hacer manual con conocimientos técnicos en eficiencia energética, energías renovables o sistemas de fontanería inteligente.

En los últimos años, el sector ha vivido una notable transformación. Las nuevas normativas sobre sostenibilidad y ahorro de agua, junto con la digitalización de las viviendas, han hecho que muchos fontaneros se formen en áreas como la instalación de sistemas de aerotermia, paneles solares o domótica aplicada al consumo de agua. Ya no se trata solo de “arreglar un problema”, sino de optimizar el funcionamiento de un hogar o un negocio, algo que exige formación continua y una adaptación constante.

En el plano económico, ser fontanero en España sigue siendo una de las profesiones más estables y mejor valoradas dentro del ámbito de los oficios técnicos. Aunque los ingresos dependen del grado de especialización y del tipo de cliente, un profesional autónomo con experiencia puede ganar entre 25.000 y 40.000 euros anuales, cifras que pueden superar los 50.000 si gestiona su propio equipo o trabaja en grandes proyectos de obra nueva y mantenimiento industrial.

Ofertas de empleo como fontanero

En la página web de ofertas de trabajo del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE), ‘Empléate, puedes encontrar más de un centenar de vacantes para trabajar como fontanero. Si pones la palabra ‘fontanero’ en el buscador encontrarás las ofertas y podrás afinar un poco más la búsqueda si le añades filtros como ‘contrato indefinido’ o ‘jornada completa’.

Estas son algunas de las ofertas más destacadas que hemos seleccionado: