El abogado laboralista Ignacio Solsona lanza un importante aviso: “Si se confirma la reforma, miles de futuros jubilados no tendrán acceso a este complemento”

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene sobre la mesa un cambio legislativo que tendrá que afrontar en los próximos meses: la reforma del complemento por brecha de género que se reconoce en las pensiones de jubilación, incapacidad permanente o viudedad a todos los pensionistas que han tenido hijos, independientemente de que los hijos sean mayores de edad y estén emancipados.

En la actualidad este complemento se reconoce a cualquiera que lo solicite sin pedirle ningún requisito y supone 35,90 euros al mes por cada hijo con un máximo de cuatro descendientes, por lo que no puede cobrarse más de 143 euros.

¿Por qué se tiene que cambiar este complemento? Hay que remontarse al año 2016 cuando se creó esta ayuda que acompañaba a las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y viudedad, pero se reconocía únicamente a las mujeres, dejando a los hombres sin acceso. Este hecho hizo que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea lo considera discriminatorio con los hombres. Esto supuso un cambio legislativo que obligó a reformar el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social al ser contrario al principio de igualdad entre hombres y mujeres, recogido en la Constitución.

De esta modificación nace el actual complemento por brecha de género que, aunque es accesible para los hombres, a éstos se les exigían requisitos que a las mujeres no, por lo que nuevamente el tribunal europeo lo declaró discriminatorio en mayo de este año.

Tal y como explica el abogado laboralista Ignacio Solsona en su canal de Youtube, Laboroteca, en la actualidad estamos en un limbo. “Actualmente el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce el complemento a todo aquel que lo pida, tanto hombres como mujeres, y sin exigirles ningún requisito a ninguno de ambos géneros. Esto es lo que ocurre actualmente”, indica pero añade que si se confirman las medidas recogidas en un borrador al que ha tenido acceso la agencia EFE “muchos futuros pensionistas no podrán acceder a este complemento”.

Cambios en el complemento por brecha de género

Según este borrador para poder tener derecho a este complemento se debe cumplir al menos una de tres condiciones que, en la práctica, suelen afectar más a las mujeres. Son las siguientes:

Tener más de tres meses sin cotizar entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los seis años posteriores. En el caso de adopción, se toma como referencia la fecha de resolución judicial.

En el caso de adopción, se toma como referencia la fecha de resolución judicial. La suma de las bases de cotización de los dos años siguientes al nacimiento o la adopción estén al menos un 10 % por debajo de la de los dos años inmediatamente anteriores.

La ausencia de cotizaciones o menos de 180 días cotizados antes del nacimiento o adopción.

Solsona cree que el Gobierno no tardará en hacer frente a esta reforma ya que considera que hay un artículo en la Ley General de la Seguridad Social que ha sido declarado contrario al derecho fundamental a la igualdad y no discriminación. “No podemos tener un artículo en una ley tan importante contrario a nuestra Constitución y a los principios básicos de la Unión Europea”, señala el letrado que añade un factor económico a la ecuación: “Supone un gasto mucho más elevado que el que venía soportándose hasta la fecha. Y esto no interesa a los políticos porque como ya sabéis tenemos una Seguridad Social que gasta más de lo que ingresa”.

¿Qué pasará con los pensionistas que ya cobran este complemento?

Por último, Solsona ha mandado un mensaje de tranquilidad para los pensionistas que ya disfrutan de este complemento, ya que lo seguirán cobrando.

“Las reformas en materia de subida social no funcionan así. Quien ya tiene el derecho consolidado lo mantiene y la reforma del complemento afectará únicamente a quienes accedan a su pensión a partir de la entrada en vigor de la supuesta reforma”, aclara.