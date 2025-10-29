El abogado laboralista Juanma Lorente alerta sobre trabajar los días festivos: “Como mínimo se cobra…”

¿Puede la empresa obligarte a trabajar un día festivo? La respuesta es que depende del trabajo y del convenio colectivo que lo regule. Lo cierto es que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.2, establece que las fiestas laborales son retribuidas y no recuperables, por lo que en principio el trabajador no está obligado a trabajar esos días.

“Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España”, indica el artículo. No obstante, la ley deja un margen importante a la negociación colectiva. En sectores como la hostelería, la sanidad, el comercio o la seguridad privada, los convenios permiten organizar turnos que incluyen festivos. En esos casos, el trabajador sí tiene el deber de acudir, siempre que el contrato lo recoja y se respeten los límites legales de descanso semanal.

El abogado laboralista Juanma Lorente así lo aclara también en una de sus últimas publicaciones en redes sociales, donde añade que “como mínimo se viene cobrando un recargo del 75 % con respecto a un día normal. Eso de meterte los festivos en tu nómina como un día normal no se puede”. En este sentido hay que puntualizar que la empresa también podría optar por darle al trabajador un tiempo de descanso equivalente.

Si la empresa necesita que un empleado trabaje un festivo fuera de los supuestos previstos, deberá acordarlo voluntariamente con él y compensarlo.

Por tanto, el trabajador solo está obligado a trabajar un festivo si así lo prevé el convenio colectivo o si se trata de un servicio esencial con turnos establecidos. En cualquier caso, su negativa está amparada por la ley.

La empresa, de mala fe

Por último, Lorente advierte a los trabajadores que las empresas también utilizan otras estrategias como por ejemplo no trabajar los festivos pero siempre se les asigna como días de descanso. “Si la empresa hace esto queriendo, hacer los cuadrantes con mala idea podrás reclamar porque tampoco es legal”, concluye.