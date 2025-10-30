Los bancos informarán a Hacienda si gastas más de esta cantidad con tu tarjeta: este es el límite
La Agencia Tributaria intensificará el control sobre las personas que realicen pagos con tarjeta superiores a cierto umbral anual
Cada vez más personas usan su tarjeta de crédito para todo. Desde el supermercado hasta un simple café, los pagos digitales han sustituido al efectivo en el día a día. Muchos ya ni siquiera llevan monedas encima: basta con acercar el móvil o la tarjeta al datáfono y listo. La digitalización de los pagos ha llegado para quedarse y, con ello, las entidades financieras tienen cada vez más información sobre los hábitos de consumo de sus clientes. Esto ha abierto la puerta a que Hacienda también ponga el foco sobre estas operaciones.
En este contexto, la Agencia Tributaria intensificará el control sobre las personas que realicen pagos con tarjeta superiores a cierto umbral anual. A partir del 1 de enero de 2026, los bancos estarán obligados a informar a Hacienda de los titulares de tarjetas que hayan gastado más de cierta cantidad de dinero, en virtud del nuevo Real Decreto 253/2025, publicado en el BOE.
Este nuevo Real Decreto establece que las entidades financieras y de dinero electrónico deberán presentar una declaración informativa anual sobre las transacciones realizadas con tarjetas cuyo total de cargos o abonos supere los 25.000 euros en un año natural. La información incluirá datos personales del titular, tipo de tarjeta, movimientos realizados, número de operaciones, así como recargas en efectivo, si las hubiese.
Además de controlar los pagos con tarjeta, el decreto también regula cuándo los bancos deben informar sobre cuentas bancarias, préstamos y movimientos de efectivo. Así, deberán reportar los saldos existentes a 31 de diciembre si superan los 6.000 euros, y también cualquier disposición o ingreso en efectivo superior a los 3.000 euros. Es decir, cada vez hay más vigilancia sobre cómo entra y sale el dinero de nuestras cuentas.
El artículo 38 ter del Real Decreto detalla la información que se deberá proporcionar, como el número de contrato de la tarjeta, el número de tarjeta (PAN), el IBAN vinculado a la cuenta, y los datos identificativos del titular: nombre completo, NIF, país de residencia, y, si no hay NIF, el número de pasaporte o documento equivalente con el país emisor correspondiente. Toda esta información se enviará por vía electrónica a la Agencia Tributaria.
¿A quién afecta esta medida?
Para los consumidores particulares, solo quienes superen los 25.000 euros anuales en gastos con tarjeta estarán sujetos a este control más exhaustivo. Sin embargo, para empresas y autónomos, se eliminan los límites mínimos para informar de operaciones con tarjeta. Es decir, cualquier movimiento, sin importar su importe, deberá ser notificado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- El SEPE busca personal para trabajar desde casa con sueldos de hasta 40.000 euros
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- Carta a Diego
- La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
- Cocentaina se prepara para vivir una nueva edición de la Fira de Tots Sants
- Tradición y creatividad en el espectacular menú de La Llar Arròs i Brases
- Cristina fue asesinada en Alicante de cinco puñaladas para robarle 250.000 €