El SEPE busca profesionales que quieran trabajar fuera de España y ofrece sueldos de 2.500 euros brutos al mes

Buscar empleo no es tarea fácil en nuestro país, por eso muchos españoles se lanzan a buscar trabajo fuera de nuestras fronteras. Para ello el programa EURES del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suele publicar ofertas interesantes para trabajar en Europa.

La última oferta está convocada con el servicio de empleo alemán-ZAV y las agencias de empleo de Baviera y Renania del Norte-Westfalia, mediante el proyecto "TQ Plus", dirigido a personas que quieran vivir y trabajar en Alemania a largo plazo.

Este proyecto brinda la oportunidad de obtener el carnet C/CE o D para trabajar como conductores de autobús o camión en Alemania. No se requiere el idioma alemán al inicio del proyecto, pero sí estar dispuesto a aprenderlo de manera intensiva mediante cursos gratuitos en España y Alemania.

Requisitos para trabajar de camionero en Alemania

Si quieres trabajar como conductor profesional de camión o autobús en la región alemana de Bamberg - Baviera, esos son los requisitos que debes cumplir:

Ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o permiso de residencia de larga duración Intención de vivir y trabajar en Alemania a largo plazo Tener una edad mínima de 21 años para conductores de camión y de 24 para conductores de autobús Permiso de conducir clase B (sólo permisos de conducción emitidos directamente en España) Sin haber terminado estudios de formación profesional o, en el caso de tenerlos, sin empleo en la profesión durante los últimos 4 años. Sin antecedentes penales Buena condición física, reflejos adecuados y capacidad para trabajar bajo presión Motivación para obtener el permiso de conducción C/CE o D y disposición para estudiar la parte teórica Compromiso y determinación para participar en un curso intensivo de alemán a tiempo completo

Qué ofrece el puesto de trabajo

Se ofrece a los interesados cursos de alemán en España y Alemania financiados y la obtención del permiso de conducción C/CE o D y de la tarjeta de conductor. Se estima que la duración prevista es de entre 7 y 10 meses.

El contrato de trabajo será a tiempo completo y salario bruto de 14 euros/hora durante el curso de alemán y hasta que se consiga el permiso C/CE o D. Tras la obtención de este permiso tendrá un contrato como conductor profesional con un salario inicial de, al menos, 2.500 euros brutos al mes.

Los candidatos también tendrán apoyo por parte del empleador en la búsqueda de alojamiento (habitación individual), y cuyo depósito también correrá a cargo del empleador.

Durante el tiempo que dure el proyecto, las personas seleccionadas viajarán a Alemania para conocer al empleador, el lugar de trabajo y los alrededores. Durante todo el proceso recibirán apoyo y asesoramiento por parte de la agencia de empleo alemana.

Cómo apuntarse a la oferta de conductor en Alemania

Las personas interesadas deben enviar su currículum en formato EUROPASS, permiso de conducir por ambas caras y permiso de trabajo de larga duración de la Unión Europea (si son ciudadanos no europeos) a bproe@sepe.es y poner en el asunto: “Alemania Proyecto conductores - (autobús o camión)”, dependiendo del puesto al que se opte.

Es importante que el currículum incluya, además de los datos personales, la fecha de nacimiento, nacionalidad, títulos educativos completados y experiencia laboral en los últimos cinco años incluyendo posibles periodos de desempleo.

La fecha máxima para enviar el currículum es el 16 de noviembre.