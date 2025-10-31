La “potente” herramienta gratuita de la Seguridad Social que te dice cuándo te puedes jubilar y cuánto vas a cobrar

Una de las preguntas más realizadas a la hora de calcular nuestra pensión de jubilación es conocer si hay un mes más propicio para hacerlo. Habitualmente, se considera que en los últimos meses del año es más beneficioso ya que es la fecha en la que se revalorizan las pensiones.

Este es el caso que ha querido poner sobre la mesa el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz en uno de sus últimos vídeos en su canal de Youtube. En este vídeo presenta una simulación de un conocido suyo que quería saber si le beneficiaba o no adelantar su fecha de jubilación.

Para poder saberlo sólo tenemos que saber utilizar una ·potente· herramienta que pone a nuestro servicio la Seguridad Social: su sede electrónica. En primer lugar lo que hay que hacer a esta web, nos identificamos y podemos acceder al informativo de jubilación. La información que nos muestra son los años que tenemos cotizados. En el ejemplo que pone Muñoz, este hombre tiene 44 años y 9 meses y le faltaría un año y 2 meses para jubilarse.

Pero para conocer con mayor exactitud el importe, es decir, la cuantía de pensión de jubilación, le daremos donde pone simular tu jubilación. En un primer momento se pide que se modifiquen algunos datos que pueden aumentar el importe de tu pensión, como son si has tenido hijos, si tienes reconocida alguna discapacidad o si has trabajado en el extranjero.

Siguiendo con el ejemplo, esta persona cobraría el 24 de diciembre de 2026 (la fecha de su jubilación ordinaria) un total de 2.287 euros de pensión.

¿Es beneficioso adelantar la jubilación?

Muñoz explica que debemos modificar manualmente la fecha de jubilación para que se actualice el dato y seleccionar que solicitamos un cese voluntario. “La aplicación nos hace una estimación muy exacta de nuestra jubilación anticipada y nos informa que si se suscita la jubilación el 24 de diciembre de 2025, su pensión sería de 2.110 euros mensuales”, indica el funcionario de la Seguridad Social.

“Pero ojo, aquí es donde entra el juego de la revalorización, porque veréis, todas las pensiones causadas durante este año tendrán la subida a principio del año siguiente, a partir del 1 de enero, y se estima que será en torno a un 2,6 %. En el caso de esta persona, su pensión se revalorizaría y el importe de su pensión de jubilación a partir del 1 de enero sería 2.164 euros mensuales. Es decir, si comparamos la pensión de jubilación que le quedaría a los 65 años, que hemos visto que eran 2.287 euros con el importe de pensión que cobraría si se jubila un año antes y se le aplica la revalorización, es decir, 2.164 euros mensuales, solamente cobraría 122 euros menos”, añade a la explicación.

Ahora la cuestión está en saber si le merece la pena trabajar todo un año para ganar 122 euros. Para afinar más todavía más se fue haciendo una simulación mes a mes y no fue hasta el mes de mayo cuando superó (en sólo 3 euros) el importe de jubilarse en diciembre de este año. “Hay que puntualizar que cada caso es distinto. El caso de este conocido tiene 44 años y 9 meses cotizados, lo que le permite acceder a la jubilación anticipada y cumple los años el 24 de diciembre, una fecha que da mucho juego”, indica Muñoz.

“La jubilación anticipada no es una mala opción”

Muñoz explica, por último, que este ejemplo le ha servido para tres cosas: