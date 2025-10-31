El SEPE publica cinco ofertas de trabajo para las que no hace falta experiencia y con un sueldo de hasta 25.000 euros
El portal 'Empléate' del SEPE recoge miles de ofertas a las que te puedes apuntar de forma gratuita
Buscar trabajo hoy en día no siempre es sencillo. Hay mucha competencia, las empresas piden perfiles cada vez más especializados y, en muchos casos, el proceso puede hacerse largo y desmotivador. Pero hay herramientas que pueden marcar la diferencia, y una de ellas es Empléate, el portal de empleo del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE).
A través de esta herramienta pública, cualquier persona puede acceder a miles de ofertas de empleo en todo el país, tanto del sector público como privado. Su uso es gratuito y permite crear un perfil de forma rápida: subes tu currículum, indicas tus preferencias y el sistema empieza a recomendarte ofertas que encajan contigo. También puedes hacer búsquedas filtrando por provincia, sector o tipo de contrato y experiencia laboral y así ahorrarás tiempo y esfuerzo.
Una ventaja importante es que no solo funciona como portal de empleo: también incluye información útil sobre formación y orientación laboral, ideal para quienes quieren mejorar su perfil profesional o necesitan una guía clara para avanzar en su búsqueda.
Cinco ofertas de trabajo sin experiencia
En el portal ‘Empléate’ puedes usar los diferentes filtros para encontrar ofertas que se adapten a ti. En este caso hemos incorporado el filtro de ‘no se requiere experiencia’ y hemos seleccionado algunas vacantes de empleo interesantes:
- Se buscan tres agentes comerciales para la zona del Camp de Morvedre, Horta Nord y Plana Baixa (Comunidad Valenciana) para las tiendas Quattre. El puesto es para atención al público en la tienda y telefónicamente y la captación de nuevos clientes. Se ofrece contrato indefinido, horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas con un sueldo de entre 12.000 y 24.000 euros brutos al año.
- Enfermero para trabajar en una residencia de mayores en Cáceres. Es un contrato indefinido en el que se paga entre 12.800 y 24.300 euros.
- Fisioterapeuta para mayores en Cuenca. El contrato laboral es indefinido, el horario flexible y el sueldo es de entre 20.000 y 21.000 euros brutos al año.
- Se buscan cinco personas para tareas de limpieza y acondicionamiento en un centro de trabajo en Madrid. El horario es de 07.00 a 15.00 horas y el sueldo de entre 18.000 y 22.000 euros brutos al año.
- Se busca un conductor con carnet C+E+CAP y de camión Grúa + Tráiler Grúa/Góndola. Se busca una persona con un contrato indefinido y con un sueldo de entre 18.000 a 22.000 euros brutos al año.
