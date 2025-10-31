El SEPE publica cinco ofertas de trabajo para las que no hace falta experiencia y con un sueldo de hasta 25.000 euros

Buscar trabajo hoy en día no siempre es sencillo. Hay mucha competencia, las empresas piden perfiles cada vez más especializados y, en muchos casos, el proceso puede hacerse largo y desmotivador. Pero hay herramientas que pueden marcar la diferencia, y una de ellas es Empléate, el portal de empleo del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE).

A través de esta herramienta pública, cualquier persona puede acceder a miles de ofertas de empleo en todo el país, tanto del sector público como privado. Su uso es gratuito y permite crear un perfil de forma rápida: subes tu currículum, indicas tus preferencias y el sistema empieza a recomendarte ofertas que encajan contigo. También puedes hacer búsquedas filtrando por provincia, sector o tipo de contrato y experiencia laboral y así ahorrarás tiempo y esfuerzo.

Una ventaja importante es que no solo funciona como portal de empleo: también incluye información útil sobre formación y orientación laboral, ideal para quienes quieren mejorar su perfil profesional o necesitan una guía clara para avanzar en su búsqueda.

Cinco ofertas de trabajo sin experiencia

En el portal ‘Empléate’ puedes usar los diferentes filtros para encontrar ofertas que se adapten a ti. En este caso hemos incorporado el filtro de ‘no se requiere experiencia’ y hemos seleccionado algunas vacantes de empleo interesantes: