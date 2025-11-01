Concepción Barrio, notaria: "Uno de los problemas que existen en el alquiler es que no hay seguridad jurídica"
"No tenemos costumbre en España que se formalicen los contratos de alquiler en escritura", explicó
Ricardo Castelló
Concepción Barrio es una de las notarias más reconocidas de España, y sus opiniones suelen generar gran interés. Recientemente, la notaria acudió a los estudios de la COPE para analizar la delicada situación que atraviesa España en respecto a la vivienda.
"No tenemos costumbre en España que se formalicen los contratos de alquiler en escritura", empezó comentando. Algo que se sorprenden muchos notarios de otros países cuando acuden al Consejo General de Notariado.
En ese instante de la entrevista, Concepción Barrio señaló que recientemente acudió la presidenta de Rabat y se quedó alucinada de que "el contrato de alquiler en España no se formalice en escritura pública, porque en Marruecos es práctica habitual".
La notaria reveló que uno de los principales problemas del alquiler en España es la falta de seguridad jurídica: "Aparte de no tener información, y es uno de los problemas que existe en el alquiler es que no hay seguridad jurídica".
"El hecho de que interviniera el notario en un contrato muy sencillo, que incluso se puede otorgar por videoconferencia, garantizaría y otorgaría seguridad jurídica e información, tanto al propietario como al inquilino", aseguró.
La entrevistada recordó que el notario siempre protege los derechos y la seguridad de ambas partes, reconociendo que la vivienda no es solo un bien económico, sino el hogar de alguien.
