Andrés Millán, abogado: "Este es el consejo que te ahorrará miles de euros si vas a pedir una hipoteca"

Un truco para pedir una hipoteca... sin riesgo ninguno. El influencer Andrés Millán, conocido como Lawtips, ha destacado en su último vídeo publicado en redes una forma de prevenir inconvenientes a la hora de firmar el famoso contrato de arras, documento que refleja nuestra conformidad en comprar el inmueble en una fecha por un precio determinado.

“Esto se realiza entregando una cantidad que puede ser de miles de euros como compromiso de que compraremos el inmueble para que el vendedor nos lo deje reservado. Si después lo compramos, se nos descuenta del precio de venta. El problema está en que si finalmente decidimos no comprarlo, perderemos ese dinero”, explica el abogado.

Millán recuerda que la situación también puede invertirse: “Si fuera el vendedor quien finalmente no te vende el inmueble, tendrá que darte el doble de lo que depositaste en el contrato de arras”. Según el creador de contenido, las cantidades en juego pueden ser muy elevadas, como por ejemplo 6.000 euros en una vivienda de 100.000.

El verdadero peligro, subraya, es que la pérdida del dinero ocurre sin importar el motivo: “Da igual la razón por la que como comprador finalmente no adquieras la casa; si no la compras, te quedarás sin el dinero. Hay veces que no es ni culpa tuya, como cuando ningún banco te concede la hipoteca”.

Por eso, el abogado lanza un consejo que puede ahorrarte miles de euros: “Siempre añade en el contrato de arras la siguiente cláusula: ‘El presente contrato queda sujeto a la aprobación de la viabilidad por entidad financiera’. Así, si posteriormente ningún banco te presta el dinero, no perderás el depósito que dejaste reservado”.