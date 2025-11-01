Confirmado: los mayores de 70 años tendrán que renovar su DNI permanente antes de esta fecha por orden de la Unión Europea

La Unión Europea ha dado el paso definitivo hacia la unificación de los documentos de identidad de todos los ciudadanos comunitarios. Y sí, esto afectará directamente a los españoles mayores de 70 años, que hasta ahora disfrutaban del llamado DNI permanente, sin necesidad de renovarlo nunca más.

Según el Reglamento (UE) 2019/1157, aprobado en Bruselas y de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, los países deben implantar un modelo de documento de identidad común, con medidas de seguridad biométricas y formato estándar. El objetivo: combatir el fraude, reforzar la protección de datos personales y facilitar la libre circulación en el espacio Schengen.

Adiós al DNI permanente

En España, este cambio se ha materializado a través del Real Decreto 255/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 1 de abril. Este decreto adapta el DNI español a las nuevas normas europeas, y deja fuera de juego a los antiguos documentos que no cumplan con los requisitos de seguridad exigidos por la UE.

Entre ellos, el DNI permanente de los mayores de 70 años. Hasta ahora, quienes alcanzaban esa edad recibían un documento sin fecha de caducidad. Sin embargo, la normativa europea no contempla documentos "perpetuos", ya que todos deben incluir una zona de lectura mecánica (MRZ) y un chip electrónico con datos biométricos actualizados.

Plazo máximo: 3 de agosto de 2031

Aunque no será necesario renovarlo de inmediato, el nuevo marco legal fija una fecha límite: el 3 de agosto de 2031. A partir de ese día, ningún DNI que no cumpla con los estándares europeos será válido, incluidos los permanentes expedidos a mayores de 70 años.

Esto significa que millones de ciudadanos deberán pasar por las oficinas de expedición en los próximos años para actualizar su documento al nuevo formato europeo. Las autoridades prevén un proceso gradual para evitar colapsos y facilitar la transición.

Un cambio que busca más seguridad y digitalización

El nuevo DNI europeo —ya conocido como "DNI 4.0"— incorpora un diseño uniforme, mejoras en la protección contra falsificaciones y la posibilidad de uso digital seguro en trámites online. Además, su implantación se alinea con el proyecto europeo de identidad digital comunitaria, que permitirá identificarse en toda la UE desde el móvil.

En definitiva, los mayores de 70 años tendrán que renovar su DNI permanente antes de 2031. No es una medida exclusiva de España, sino una exigencia derivada del marco europeo que busca una identidad más segura, moderna y común para todos los ciudadanos de la Unión.