Juanma Lorente, abogado laborista: "Esto es lo que me da miedo de las empresas"

Denuncia estas prácticas laborales ilegales si no quieres que te tomen el pelo

¿Has recibido una carta de despido y no te convence? Esto es lo que puedes hacer

¿Has recibido una carta de despido y no te convence? Esto es lo que puedes hacer

Laura Morote

En España, miles de personas siguen sufriendo abusos laborales que, aunque están claramente prohibidos por la ley, se repiten con total normalidad. Despidos sin explicación, contratos temporales eternos, horas extra no pagadas o sanciones sin pruebas son solo algunos ejemplos. Lo más preocupante es que muchos trabajadores no reclaman por miedo o por puro desconocimiento de sus derechos.

Juanma Lorente, abogado especializado en derecho laboral asegura desde su experiencia que hay prácticas que se siguen tolerando en demasiadas empresas.

Estos son los 5 abusos que se repiten y que la ley prohíbe

Lorente identifica cinco prácticas que, aunque están completamente fuera de la legalidad, siguen ocurriendo en muchas compañías en 2025:

  • Despidos sin carta ni causa: Aunque por ley todo despido debe estar justificado y comunicado por escrito, muchas empresas siguen despidiendo “de palabra” o alegando excusas vagas. Esto impide al trabajador defenderse y reclamar lo que le corresponde.
  • Contratos temporales que duran años: Encadenar contratos temporales durante largos periodos es otra estrategia ilegal.
  • Horas extra que no se pagan: Pese a la obligación de registrar la jornada laboral desde 2019, muchos trabajadores hacen horas extra sin cobrarlas. En muchos sectores, especialmente hostelería y comercio, esto se ha normalizado.
  • Sanciones disciplinarias sin pruebas: Imponer castigos laborales sin ninguna evidencia es más común de lo que parece. En algunos casos, se utilizan para presionar o intimidar al trabajador, sin ninguna base legal.
  • Bajas médicas que acaban en despido: Una práctica especialmente grave. Hay empresas que utilizan la baja médica como pretexto para rescindir contratos, a pesar de que la ley protege expresamente al trabajador en esas situaciones.
¿Te pueden obligar a hacer horas extra gratis? Un abogado laboralista lo aclara

El miedo a reclamar es el mayor problema

Más allá de las prácticas en sí, lo que más preocupa a Lorente es el silencio de las víctimas. “Muchos trabajadores no denuncian por miedo o por desconocimiento”, afirma. Y ese silencio, dice, es lo que permite que ciertas empresas sigan actuando con total impunidad.

Aunque el Estatuto de los Trabajadores ofrece herramientas legales para protegerse, muy pocos empleados conocen a fondo sus derechos, y menos aún se atreven a ejercerlos.

TEMAS

