Laura Lobo, abogada experta en herencias: “Si tu pareja hereda, en principio a ti no te toca nada”

Cuando uno de los miembros de la pareja recibe una herencia, es normal preguntarse: ¿esto también es mío? Según explica la abogada especializada en familia y herencias Laura Lobo, la respuesta no siempre es la que muchos imaginan.

En España, los bienes que se reciben por herencia tienen carácter privativo, lo que significa que pertenecen exclusivamente al cónyuge que los recibe, incluso estando casado. Pero la historia no termina ahí.

¿Privativo o ganancial? Depende de lo que produzca la herencia

Estar casado en gananciales implica que la mayoría de los ingresos y propiedades adquiridas durante el matrimonio se comparten. Sin embargo, las herencias y donaciones están fuera de ese reparto… salvo cuando empiezan a generar beneficios.

Laura Lobo lo explica así: “Te puedes beneficiar de los frutos e intereses que produzcan los bienes privativos, porque tienen carácter ganancial”. En otras palabras: lo que se hereda no se reparte, pero lo que produce esa herencia sí entra en la sociedad de gananciales.

Estos son los ejemplos más comunes

Para que quede más claro, pensemos en algunos casos comunes:

Si uno de los cónyuges hereda una vivienda y decide alquilarla, ese alquiler genera ingresos gananciales. Por tanto, la pareja tiene derecho al 50 % de esas rentas mensuales. Asimismo, si se recibe una cantidad importante y se invierte en un fondo indexado o cualquier otro producto financiero, los intereses que se generen con el tiempo también son gananciales.

Esto no significa que el otro cónyuge tenga derecho sobre el piso o el capital heredado, pero sí tiene derecho a la mitad de los beneficios que se obtengan de ellos mientras dure el matrimonio.

Lo que dice la ley… y por qué importa saberlo

Aunque la herencia en sí sea un bien privativo, los frutos económicos que genere durante el matrimonio deben contabilizarse como gananciales, y el cónyuge no heredero puede reclamar el 50 % de ellos en caso de separación o liquidación de bienes.

Por eso, como recuerda Laura Lobo, conocer cómo funciona la herencia en pareja es fundamental para evitar malentendidos y proteger el patrimonio familiar. Comprender esta distinción entre lo que se hereda y lo que se gana con ello puede marcar una gran diferencia a largo plazo.