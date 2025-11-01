Nacho, abogado laborista: “Muchos no saben que pueden perder su pensión por incapacidad”

Miles de personas en España dependen económicamente de una pensión por incapacidad permanente, una prestación que reconoce la Seguridad Social cuando alguien ya no puede trabajar por motivos de salud. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta pensión no es intocable.

Nacho, abogado experto en derecho laboral, lanza una advertencia clara: “Muchos no saben que pueden perder su pensión por incapacidad si la Seguridad Social decide revisarla”.

¿Qué es una incapacidad permanente?

Este tipo de pensión se concede cuando una persona no puede seguir desempeñando su trabajo habitual (Incapacidad Permanente Total) o cualquier tipo de empleo (Incapacidad Absoluta o Gran Invalidez).

Dependiendo del grado, la pensión puede suponer entre el 55% y el 100% de la base reguladora del trabajador. Es decir, representa un ingreso vital para quienes no pueden volver al mercado laboral.

La Seguridad Social revisa periódicamente estas pensiones para comprobar si el estado del beneficiario ha cambiado. Estas revisiones suelen hacerse cada dos años, aunque puede variar según el caso.

Si en la revisión médica se detecta mejoría, la pensión puede reducirse o incluso eliminarse por completo. Esto ha ocurrido en miles de casos en los últimos años. Según datos de 2024, se realizaron más de 45.000 revisiones de pensiones por incapacidad permanente. De ellas, un 18% terminaron con la retirada total o parcial de la prestación.

Cómo evitar que te quiten la pensión por incapacidad

El abogado laborista recomienda seguir tres pasos clave para proteger el derecho a la pensión:

Seguir con los tratamientos médicos , aunque parezca que no hay cambios.

, aunque parezca que no hay cambios. No faltar a ninguna cita o revisión médica programada.

programada. Guardar todos los informes médicos actualizados, que certifiquen que el estado de salud se mantiene.

Estas pruebas son clave para demostrar que la incapacidad sigue vigente y que la persona no está en condiciones de trabajar.

Si te quitan la pensión y no estás de acuerdo, puedes reclamar. Primero mediante una reclamación administrativa ante la Seguridad Social. Si no prospera, puedes acudir a los tribunales, donde un juez valorará las pruebas médicas y tu situación real.