Nacho, abogado laborista: “Muchos no saben que pueden perder su pensión por incapacidad”
La Seguridad Social puede revisarlas ya que no siempre son definitivas
Miles de personas en España dependen económicamente de una pensión por incapacidad permanente, una prestación que reconoce la Seguridad Social cuando alguien ya no puede trabajar por motivos de salud. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta pensión no es intocable.
Nacho, abogado experto en derecho laboral, lanza una advertencia clara: “Muchos no saben que pueden perder su pensión por incapacidad si la Seguridad Social decide revisarla”.
¿Qué es una incapacidad permanente?
Este tipo de pensión se concede cuando una persona no puede seguir desempeñando su trabajo habitual (Incapacidad Permanente Total) o cualquier tipo de empleo (Incapacidad Absoluta o Gran Invalidez).
Dependiendo del grado, la pensión puede suponer entre el 55% y el 100% de la base reguladora del trabajador. Es decir, representa un ingreso vital para quienes no pueden volver al mercado laboral.
La Seguridad Social revisa periódicamente estas pensiones para comprobar si el estado del beneficiario ha cambiado. Estas revisiones suelen hacerse cada dos años, aunque puede variar según el caso.
Si en la revisión médica se detecta mejoría, la pensión puede reducirse o incluso eliminarse por completo. Esto ha ocurrido en miles de casos en los últimos años. Según datos de 2024, se realizaron más de 45.000 revisiones de pensiones por incapacidad permanente. De ellas, un 18% terminaron con la retirada total o parcial de la prestación.
Cómo evitar que te quiten la pensión por incapacidad
El abogado laborista recomienda seguir tres pasos clave para proteger el derecho a la pensión:
- Seguir con los tratamientos médicos, aunque parezca que no hay cambios.
- No faltar a ninguna cita o revisión médica programada.
- Guardar todos los informes médicos actualizados, que certifiquen que el estado de salud se mantiene.
Estas pruebas son clave para demostrar que la incapacidad sigue vigente y que la persona no está en condiciones de trabajar.
Si te quitan la pensión y no estás de acuerdo, puedes reclamar. Primero mediante una reclamación administrativa ante la Seguridad Social. Si no prospera, puedes acudir a los tribunales, donde un juez valorará las pruebas médicas y tu situación real.
- El menor detenido en Alicante por acosar a Ione Belarra, en libertad vigilada a la espera de un programa de reeducación
- Santiago, con 47 años cotizados, denuncia el recorte de su pensión: 'Nos castigan con una cadena perpetua
- Localizan ánforas romanas y coral fosilizado en una zapatería de Santa Pola y en una finca de Torrellano
- Un instituto de Alicante, premio nacional por crear la mejor experiencia de educación emocional
- Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa
- La mascletà del domingo obliga a cambiar el recorrido de 8 líneas de autobús en Alicante
- El proveedor de patatas fritas de Mercadona de Villena ya roza los 19 millones de facturación
- ¿Abren los comercios este sábado? Horarios de los supermercados y centros comerciales de Alicante