Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo

A partir de 2026, los pensionistas con pensión no contributiva en la Comunidad de Madrid podrán acceder a un nuevo complemento autonómico de 525 euros anuales si viven de alquiler y no poseen vivienda. La medida, anunciada por Isabel Díaz Ayuso, busca paliar el encarecimiento de los arrendamientos y mejorar la situación de los mayores más vulnerables.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció la creación de un complemento autonómico de 525 euros anuales destinado a los beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez que residen en la región. La ayuda entrará en vigor en 2026 y se aplicará a aquellas personas que no disponen de vivienda en propiedad y que residen en régimen de alquiler.

La iniciativa se suma al complemento estatal ya existente, de la misma cuantía, que lleva años sin revalorizarse. Con esta decisión, los pensionistas madrileños que cumplan con los requisitos podrán percibir 1.050 euros adicionales cada año, lo que supone un alivio en un contexto marcado por el alza del precio de la vivienda en la capital y su área metropolitana.

Quién puede beneficiarse

El complemento está pensado para aquellos pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad económica. Para poder solicitarlo será necesario:

Ser beneficiario de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

de jubilación o invalidez. No tener vivienda en propiedad .

. Figurar como titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que se reside de manera habitual.

de la vivienda en la que se reside de manera habitual. Que el arrendador no sea familiar hasta el tercer grado ni cónyuge o pareja de hecho.

En los casos en los que convivan varias personas con pensión no contributiva en la misma vivienda, solo tendrá derecho a percibir el complemento quien figure como titular del contrato de alquiler.

Impacto social y económico

Según informa la Comunidad de Madrid, se estima que alrededor de 2.500 personas mayores podrán beneficiarse de esta ayuda autonómica. El objetivo es reforzar un complemento estatal que, como subrayó Ayuso en la Asamblea de Madrid, no se ha actualizado en años pese al encarecimiento de los alquileres.

Este nuevo impulso económico permitirá a muchos pensionistas afrontar con mayor holgura los gastos de vivienda. Aunque la cuantía —equivalente a unos 43 euros al mes si se reparte a lo largo del año— no supone un cambio radical en la economía de los hogares, sí marca una diferencia simbólica y práctica: duplicar el apoyo estatal en una región con algunos de los alquileres más altos del país.

Cómo y cuándo solicitarlo

La medida entrará en vigor en 2026, cuando se publique la correspondiente convocatoria autonómica. Aunque aún faltan detalles sobre el procedimiento, todo apunta a que se seguirá un modelo similar al del complemento estatal: presentación de la solicitud en los organismos competentes, acreditación de la condición de pensionista no contributivo y justificación del contrato de alquiler.

Las solicitudes deberán realizarse dentro del plazo que establezca la Comunidad de Madrid, previsiblemente con carácter anual, y será necesario mantener la pensión no contributiva tanto en el momento de la petición como en el de la resolución.