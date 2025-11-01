Xavi Abat, abogado: "Estas son las cuatro formas que tienes de autodespedirte con indemnización y paro"
El experto en derecho ha compartido un nuevo consejo en redes sociales
Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. Xavi Abat, abogado, conocido en redes sociales como 'El abogado de TikTok', ha compartido en su cuenta personal de TikTok algo que muy pocos empleados conocen en España. Además, es un consejo que puede ayudar a todas aquellas personas que quieren abandonar su puesto de trabajo.
El experto en derecho ha juntado a otros tres especialistas, @lawtips, @tu_blog_fiscal, @empleo_informado, para explicar cuáles son "las cuatro formas que tienes de autodespedirte con indemnización y paro".
El primer motivo es la movilidad geográfica, ya que supone un cambio que puede afectar la vida personal o familiar del trabajador, al implicar la necesidad de mudarse o desplazarse a grandes distancias.
De acuerdo con el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, si el traslado se considera sustancial, el empleado puede optar por rescindir el contrato y recibir una indemnización.
La segunda razón por la que puedes dejar la empresa es por el retraso o impago de los salarios. Se considera que existe retraso cuando el pago se retrasa más de cuatro meses o a partir del día 10 de cada mes, e impago cuando se adeudan tres o más nóminas.
Otra vía es por incumplimiento grave del empresario, siendo los casos más habituales la sobrecarga de trabajo o el acoso laboral. En este supuesto, la indemnización "es máxima".
La última manera es si la empresa cambia las condiciones básicas del contrato laboral: "Tendrás derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado con el máximo de nueve mensualidades".
