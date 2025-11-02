Las claves para mejorar tus finanzas según Luis Pita: "Ahorrar no funciona, el secreto es preahorrar"

En el panorama económico español es común que muchas personas, sobre todo los más jóvenes, gasten buena parte del dinero que les queda libre, suponiendo una tarea casi imposible tener una buena base de ahorros. Esta es una consecuencia directa de la sociedad de consumo en la que vivimos, como bien explica el autor Luis Pita en su libro 'Ten peor coche que tu vecino'.

Según este, la sociedad nos empujaría constantemente a comprar cosas que ni siquiera necesitamos. Es por ello que, para ir en contra de dicho sistema, uno debe hacer un gran esfuerzo de voluntad. Y esa fuerza de voluntad es algo que no todos tienen.

Es por ello que el experto en finanzas nos muestra la clave: el 'preahorro'. "Preahorrar consiste en pedirle a tu banco que todos los primeros meses separe una parte de tu sueldo y la ponga automáticamente en una cuenta de ahorro sin que tú medies en la operación" declara firmemente en su libro.

Afirma que, si se emplea este método, ya no tendríamos opción de gastar ese dinero, al estar el banco ahorrándolo por nosotros. En palabras de Pita, "preahorrar es el primer paso para construir la libertad financiera que tanta falta nos hace”.

El ahorro de las familias españolas

Según los datos publicados por la plataforma INVERCO, correspondientes al primer trimestre de 2025, la distribución del ahorro financiero de las familias españolas revela una preferencia por los depósitos bancarios, representando estos casi un 34% de los recursos financieros destinados al ahorro familiar. Aquí se evidencia la preferencia de los españoles por la seguridad y liquidez que proporcionan los depósitos bancarios, frente a la potencial rentabilidad que podría obtenerse mediante la inversión.

Los componentes del ahorro que establece el informe son siete, divididos en función del porcentaje que ocupan sobre el total:

Depósitos : 34%

: 34% Inversión Directa : 32%

: 32% Instituciones de Inversión Colectiva : 17%

: 17% Seguros : 8%

: 8% Fondos de Pensiones : 4%

: 4% Efectivo : 1%

: 1% Otros: 4%

Además, el análisis ha confirmado el liderazgo persistente de los depósitos bancarios como principal método de ahorro desde el año 2017, situándose por encima del 30%, a pesar de haber disminuido su presencia en los últimos años.

Otras cifras a tener en cuenta serían las de inversión directa, junto a las de Instituciones de Inversión Colectiva, las cuales presentan una tendencia positiva. En concreto, en el caso de la primera, esta llegaría a su máximo histórico en el primer trimestre de 2025, con un 32,6%.

La jubilación es cada vez más activa y prolongada, con nuevas necesidades económicas. Sin embargo, ahorrar para la jubilación no es un comportamiento intuitivo ni sencillo. “Desde la economía conductual sabemos que ahorrar cuesta. No tiene una recompensa inmediata y suele posponerse. Comprar algo da gratificación instantánea; guardar dinero para dentro de 20 o 30 años, no”, explica Juan Manuel Mier, experto del área de pensiones de BBVA. Para resolver este obstáculo, propone mecanismos automáticos que desvíen una parte de la nómina o ingresos extraordinarios hacia el ahorro, generando así el hábito de forma progresiva. Esta perspectiva coincide con la de José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, quien defiende un modelo más estructurado y obligatorio de ahorro: un segundo pilar de pensiones de capitalización, como ya ocurre en Reino Unido o Irlanda. En estos países, se retiene automáticamente un 5% del salario al trabajador para invertirlo en un fondo privado, salvo que éste manifieste expresamente su deseo de no participar. “El 93% de los trabajadores en Reino Unido mantiene la retención. Es más difícil decidir dejar de ahorrar que empezar a hacerlo”, destaca. Planes individuales El límite de aportación de 1.500 euros, en marcha desde la reforma fiscal de 2021, ha hecho que los planes individuales de pensiones hayan perdido atractivo frente a los planes de empleo y otros productos como los fondos de inversión o los planes individuales de ahorro (PIAS) que ofrecen las aseguradoras y las entidades financieras. En el momento de hacerlas, las aportaciones a planes individuales reducen la base imponible del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, una persona en un tramo del 30% que aporta 1.500 euros podría ahorrarse unos 450 euros en la declaración. No obstante, el rescate tributa como rendimiento del trabajo, lo cual puede elevar entonces la base imponible si no se planifica bien. De forma alternativa, los PIAS son un producto de ahorro e inversión a largo plazo: el dinero aportado de forma periódica se invierte en fondos, y al llegar a la jubilación, se puede rescatar en forma de capital o renta vitalicia. En esta última opción, los rendimientos generados están exentos de tributación. Cómo complementar la pensión Ante la incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, CaixaBank ha diseñado una estrategia de planificación financiera adaptada a cada etapa vital. A través de su programa Generación +, ofrece asesoramiento personalizado para fomentar el ahorro desde edades tempranas —idealmente, señalan, a partir de los 40— y garantizar ingresos complementarios durante la jubilación. Entre los productos más relevantes destaca precisamente la renta vitalicia, un instrumento que transforma parte del ahorro acumulado en una renta periódica garantizada hasta el fallecimiento del titular. “Es especialmente útil para quienes desean complementar su pensión sin dejar de lado la posibilidad de dejar parte de su patrimonio en herencia”, explica Ramon Faura, el director Propuesta de Valor Banca Retail en CaixaBank, que gestiona el 70% de estos productos en España. La entidad cuenta ya con 730.000 clientes con rentas vitalicias, y 1.700 personas de más de 100 años entre sus titulares. También existen seguros de protección sénior, fondos de inversión y carteras gestionadas, que permiten modular el nivel de riesgo según las necesidades de cada persona. La vivienda como activo En un país con un altísimo porcentaje de propietarios de vivienda, el patrimonio inmobiliario representa una fuente potencial de liquidez. No obstante, por el momento apenas se aprovecha, constata Faura. Hay diversas fórmulas para que el propietario pueda transformar su vivienda en renta sin necesidad de venderla de forma inmediata. Una de ellas es la hipoteca inversa, que permite recibir una renta mensual usando su vivienda como garantía, conservando la propiedad hasta el fallecimiento. Otra opción es la venta de la nuda propiedad, mediante la cual se transmite la titularidad del inmueble a cambio de una renta vitalicia, pero se mantiene el uso y disfrute del mismo de por vida. También existen soluciones intermedias como el anticipo de alquileres, pensado para quienes necesitan sufragar una residencia: el banco adelanta los ingresos esperados por el alquiler, que después se regularizan con los herederos. Cambio de comportamiento Pese a su potencial, muchas personas mayores desean conservar la vivienda para dejarla en herencia, aunque su valor real sea bajo, especialmente en zonas rurales. En este punto Mier destaca que la falta de planificación patrimonial genera conflictos: la mayoría de personas no ha hecho testamento, o lo ha redactado de forma genérica, lo que complica después la distribución del legado entre varios herederos. No obstante, se observa un cambio de comportamiento generacional: mientras que padres y abuelos daban prioridad a la herencia, algunos jubilados actuales prefieren disfrutar de todo el patrimonio acumulado, por lo que cada vez más se decide optar por productos como las rentas vitalicias. / INFORMACIÓN

El patrimonio de los más jóvenes se desploma

Por otro lado, un nuevo estudio de Fundación Mutualidad ha señalado unos datos alarmantes que afectan al ahorro de los jóvenes, ya que su nivel actual de patrimonio neto habría sufrido un retroceso en la última década. Una de las causas principales de este hecho podría ser el desplome de la propiedad de vivienda en las nuevas generaciones, la cual suele ser la principal fuente de patrimonio en España.

Además, la falta de crecimiento en la renta disponible ayuda a entender la escasa capacidad de ahorro en los jóvenes, sobre todo para convertir dichos ingresos en patrimonio. Como consecuencia directa, la renta neta por persona de los hogares menores de 30 años habría descendido cerca de 500 euros desde 2008 hasta 2024 (un 3,6% de descenso), pasando de casi 14.000 euros anuales de 2008, hasta los 13.500 euros de hoy.

De este modo, se convierte en el grupo de edad adulta que presenta el peor perfil de capacidad adquisitiva. En vista de ello, los jóvenes habrían visto restringida su capacidad de ahorro personal, así como su inversión en activos financieros, convirtiéndose en el sector más vulnerable en la actual crisis financiera de España.