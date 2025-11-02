Una camarera española en Noruega aclara cuánto se gana realmente: “No son 6.000 euros, son 5.000”
Gabriela, trabajadora del sector hostelero en este país nórdico, explica que es muy fácil confundir las cifras al hacer la conversión de las coronas noruegas a euros
Cada vez son más los españoles que se interesan por trabajar en países nórdicos, atraídos por los altos salarios. Sin embargo, no siempre las cifras que circulan en redes sociales reflejan la realidad. Así lo ha explicado Gabriela, una camarera que vive y trabaja en Noruega, en TikTok.
“He visto mucha gente que hace este tipo de vídeos tratando de informar al resto, pero la conversión de la corona noruega al euro la hacen de una manera distinta”, comenta. Para ilustrarlo, Gabriela muestra una de sus nóminas de un mes “normalito”, en el que ganó 59.611 coronas noruegas brutas (NOK).
Según ella, muchos creadores simplemente dividen esa cantidad como si 10 coronas fueran un euro, y concluyen que ha ganado unos 5.900 euros. Pero esa cifra, aclara, no es correcta. “El euro varía, no siempre está al mismo precio. Ahora no cambia mucho, una corona arriba o abajo, pero al mes se nota la diferencia”, explica.
En realidad, según la cotización actual, sus ingresos equivalen a unos 5.083 euros brutos, es decir, casi 900 euros menos de lo que muchos muestran en sus vídeos. Además, recuerda que a esa cantidad hay que descontarle los impuestos, por lo que el salario neto real es inferior.
Aun así, Gabriela reconoce que “cinco mil sigue siendo mucho dinero”, pero insiste en que quienes piensen emigrar al país deben informarse correctamente:
“Cuando veas este tipo de vídeos, pregunta cuánto están cobrando en coronas noruegas, para que tú mismo hagas la conversión.”
Otros trabajadores en el extranjero han coincidido con ella en que las conversiones simplificadas pueden dar una imagen engañosa de los salarios en Noruega.
