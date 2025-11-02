Pedro Venteo, cocinero: "Los sueldos son más bajos y las horas extras no se pagan"

Ser cocinero es una de las profesiones más exigentes que existen, debido a las condiciones extremas: jornadas interminables, tensión constante durante el servicio y un estrés intenso para que cada plato salga a la perfección. Además, los sueldos rara vez reflejan todo el esfuerzo y dedicación que hay detrás de cada jornada laboral.

Gracias a las redes sociales, Pedro Venteo, cocinero y creador de contenido, ha querido compartir a través de TikTok cuánto dinero cobra un cocinero en España. El chef empieza dejando claro en el vídeo que todo dependerá del cargo.

Primero de todo, explica cuánto cobra una persona que inicia sus prácticas. "Esto va a ser rápido", comienza diciendo, ya que cobra un total de cero euros. Una situación que la mayoría ha vivido: "Hemos echado más de 10 o 12 horas estando de prácticas en un restaurante y no hemos visto ni un solo céntimo".

El cocinero asegura que, si pasas la prueba, serás ayudante de cocina: "Seguirás haciendo entre 10-12 horas al día, pero ahora sí que te pueden dar entre 600 o 1000 euros al mes".

En el momento en que ya eres cocinero, Venteo expone que puedes cobrar entre 12.000 y 15.000 euros al año, trabajando entre 10 y 12 horas diarias, aunque advierte que "vas a tener mucha más responsabilidad".

"Si eres jefe de partida, vas a dirigir una sección entera. Aquí tu sueldo puede rondar cerca de los 1700 euros", comenta sobre este cargo, haciendo las mismas horas. No obstante, avisa de que todo cambia cuando llegas a ser segundo jefe de cocina o jefe de cocina.

"Los sueldos pueden estar, según el restaurante y dónde estés, entre los 2000 y 3000 euros al mes", comenta en TikTok. Sin embargo, señala que la responsabilidad es "brutal" y que "vas a hacer jornadas que duren más de 12 horas al día".

En el comentario del vídeo, el cocinero confiesa que "soy consciente de que hay ocasiones que esos sueldos son hasta más bajos", aparte "sin hablar de las horas extras que no se pagan".