¿Puede tu empresa grabarte con audio en tu trabajo?: Ignacio de la Calzada, abogado, responde a la gran pregunta
Es conocido como 'Un tío legal' en redes sociales
Cada vez son más las empresas que instalan cámaras de seguridad en sus oficinas, fábricas o locales con el objetivo de garantizar la protección de bienes y personas. Sin embargo, una práctica que ha despertado gran polémica en los últimos meses es la grabación con audio en el entorno laboral. ¿Es legal que tu empresa te grabe mientras trabajas?
El abogado Ignacio de la Calzada, conocido en redes como Un tío legal, lo tiene claro: “Que te graben con audio en tu empresa es totalmente ilegal”, asegura en uno de sus vídeos más recientes.
De la Calzada explica que la ley permite a las empresas grabar imágenes de sus empleados en determinadas circunstancias, siempre que exista una justificación, como la prevención de robos o el control de la actividad laboral. “Esto está contemplado en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores y lo avala también la Ley Orgánica de Protección de Datos”, señala.
Sin embargo, el abogado recuerda que la norma marca límites muy claros sobre hasta dónde puede llegar ese control. “El artículo 89.2 establece que está terminantemente prohibido grabar audio, así como colocar cámaras en espacios destinados al descanso o la intimidad, como aseos, vestuarios o comedores”, apunta.
La razón es simple: grabar conversaciones supone una vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, reconocido en la Constitución. Además, este tipo de prácticas pueden derivar en importantes sanciones para la empresa.
¿Qué puede hacer un trabajador si descubre que su empresa le está grabando con audio? Ignacio de la Calzada recomienda actuar con rapidez y seguir tres pasos fundamentales:
- Presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. “Si lo haces, le va a caer una buena sanción a tu empresa”, asegura el abogado.
- Acudir a la Inspección de Trabajo, que puede investigar el caso y exigir el cese inmediato de la práctica.
- Interponer una demanda judicial por vulneración de derechos fundamentales, especialmente el del secreto de las comunicaciones.
