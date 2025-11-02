Nacho, abogado laborista: "Con una baja médica puedes perder casi el 50% de tu nómina"

Cuando un trabajador cae enfermo o sufre un accidente, lo último que quiere es preocuparse por el dinero. Sin embargo, entender cómo se calcula la prestación por una baja médica en España es clave para anticipar los ingresos durante ese periodo. Nacho, abogado laboralista, alerta que con una baja médica se puede perder casi el 50% de tu nómina el primer mes.

¿Qué hay detrás de esta afirmación? En este artículo te lo explicamos paso a paso.

¿Cuánto cobro si estoy de baja?

La cantidad que se percibe durante una baja médica depende de dos factores fundamentales: el motivo de la baja (si es por enfermedad común o accidente) y los días que lleva de duración.

En el caso de baja por enfermedad común, se aplica una escala progresiva según la duración de la baja:

Del día 1 al 3, no se cobra nada. Esto significa que, durante esos tres primeros días, el trabajador no recibe ninguna retribución, salvo que su convenio colectivo establezca alguna mejora.

Del día 4 al 20, el trabajador comienza a percibir el 60% de su base reguladora. Esta base reguladora se calcula en función de la base de cotización del mes anterior a la baja, que incluye el salario bruto y otros complementos como pagas extras prorrateadas.

A partir del día 21, el importe que se recibe aumenta hasta el 70%. Este porcentaje se mantiene durante todo el tiempo que dure la incapacidad temporal más allá del día 21.

Por lo que si la baja se alarga, el trabajador verá un pequeño incremento en lo que percibe mensualmente, aunque seguirá cobrando menos que su salario habitual.

En las bajas por accidente labora, las condiciones son más favorables desde el inicio. El trabajador percibe el 75% de la base reguladora desde el primer día de la baja.

Este tipo de bajas suelen estar cubiertas por la mutua colaboradora con la Seguridad Social, que es la encargada de gestionar y abonar la prestación, aunque en algunos casos puede gestionarlo directamente la Seguridad Social.

A diferencia de la baja por enfermedad común, aquí no hay días sin cobrar ni escalas progresivas: el 75% se aplica de manera uniforme desde el primer momento, lo que supone una protección económica mayor para el trabajador afectado.

¿Qué es la base reguladora?

Es una cifra que se calcula tomando como referencia la base de cotización del mes anterior a la baja médica. Esta base incluye el salario bruto mensual más otros complementos como pagas extra prorrateadas. Cuanto más alta sea tu base de cotización, mayor será la cantidad que recibirás estando de baja.

¿Cuánto pierdes realmente?

Imaginemos un salario bruto mensual de 1.800 euros. Si la baja es por enfermedad común y dura 30 días, el cálculo sería el siguiente:

Días 1-3: 0 €

0 € Días 4-20 (17 días): 60% de la base diaria → aprox. 37,09 €/día x 17 = 630,53 €

60% de la base diaria → aprox. 37,09 €/día x 17 = 630,53 € Días 21-30 (10 días): 70% de la base diaria → aprox. 43,27 €/día x 10 = 432,70 €

70% de la base diaria → aprox. 43,27 €/día x 10 = 432,70 € Total del mes: 630,53 € + 432,70 € = 1.063,23 €

En este caso, el trabajador cobraría unos 737 euros menos que su nómina habitual, es decir, un 40% menos aproximadamente. Si la baja fuera por accidente, desde el primer día recibiría el 75% de la base diaria, lo que supondría una pérdida mucho menor.

Aitana Solera

En la mayoría de los casos, los primeros días son cubiertos por la empresa, y a partir del día 16, el pago lo asume la Seguridad Social o la mutua colaboradora. Sin embargo, muchas empresas tienen convenios que complementan parcialmente el salario, por lo que conviene revisar el convenio colectivo aplicable a cada trabajador.