La Policía Nacional expone joyas robadas en toda España mediante el abrazo cariñoso: atento porque podrían ser las tuyas

La Policía Nacional ha hecho pública en su último vídeo una recopilación de joyas robadas en distintos puntos del país con el conocido método del abrazo cariñoso. Las piezas fueron recuperadas tras la desarticulación, en 2024, de una organización criminal que actuaba de forma itinerante por todo el territorio nacional.

En el vídeo difundido por el cuerpo policial se pueden ver decenas de collares, anillos, pendientes o relojes sustraídos a víctimas de este tipo de robo. “¿Reconoces alguna de estas joyas? Pues presta atención porque alguna de ellas podría ser tuya”, explica la Policía en la publicación.

El mensaje continúa recordando que “la Policía Nacional ha desarticulado en el año 2024 una organización criminal que actuaba por toda España robando joyas por el método del abrazo cariñoso”. El cuerpo hace un llamamiento a la colaboración ciudadana: “Si has sido víctima de un hecho cometido con este método entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, mira con atención por si una de ellas te pertenece. En caso de que reconozcas alguna de ellas, envíanos la denuncia y la fotografía de tu joya a cgpj.joyas@policia.es y nos pondremos en contacto contigo”.

¿Qué es el abrazo cariñoso?

El abrazo cariñoso es una técnica de hurto en la que los delincuentes se ganan la confianza de sus víctimas, habitualmente con personas mayores, para acercarse con gestos afectuosos y, en ese momento, sustraerles joyas u objetos de valor. Suelen actuar en la vía pública, aparcamientos o alrededores de mercados, aprovechando un instante de distracción antes de huir rápidamente.

Este tipo de robos no implica violencia, pero sí un alto grado de engaño y habilidad. Por eso recomiendan mantener siempre la distancia ante personas desconocidas que se acerquen de forma excesivamente amable o con la excusa de pedir indicaciones o mostrar afecto.