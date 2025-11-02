Sergio Gutiérrez, experto en inversión inmobiliaria: "Si sigues esperando subidas en la vivienda de doble dígito, olvídate"

El mercado de la vivienda en España atraviesa un momento de inflexión. Tras varios años de incrementos históricos en los precios, las señales de agotamiento comienzan a hacerse visibles. A ello se suma el encarecimiento del crédito y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que limitan la capacidad de compra y moderan las expectativas de rentabilidad para los inversores.

En este contexto, el experto en inversión inmobiliaria Sergio Gutiérrez ha lanzado un mensaje contundente que ha resonado en redes sociales: "Si sigues esperando subidas en la vivienda de doble dígito, olvídate".

Gutiérrez critica la idea de que el mercado residencial "nunca baja" y advierte de los riesgos de mantener estrategias agresivas de apalancamiento.

Según explica el experto, quienes sigan pidiendo hipotecas al límite "pueden quedarse con más hipoteca que renta" si los tipos de interés repuntan.

Un mercado que ya ha corrido mucho

España sigue registrando subidas notables en los precios de la vivienda, aunque con signos de desaceleración:

En septiembre de 2025, el precio medio nacional fue de 2.517 euros el metro cuadrado , una subida de 15,3% interanual.

La vivienda usada creció un 14,8% en agosto, rozando los 2.500€/m².

En el primer trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre subió un 12,2%, la mayor subida en 18 años.

Las previsiones apuntan a un crecimiento más moderado: BBVA estima un aumento del 7,3% en 2025.

El crédito como factor decisivo

El coste de la financiación se ha convertido en un elemento clave. Con el euríbor estabilizado en torno al 2%, las hipotecas fijas y mixtas dominan el mercado, pero las condiciones ya no son tan favorables como hace unos años.

Los retornos de la vivienda se mantienen atractivos —en torno al 6% anual, según Fotocasa—, aunque la rentabilidad depende cada vez más de la localización y la gestión del activo. Los analistas alertan de que, si los precios siguen creciendo más rápido que los salarios, el acceso a la vivienda podría tensionarse aún más y frenar la demanda.

¿Dónde queda la oportunidad real?

El mensaje de Gutiérrez va más allá de la advertencia: propone una vuelta a la prudencia.

Evitar el apalancamiento excesivo. La deuda puede convertirse en un riesgo estructural si el mercado se estanca.

Seleccionar bien la ubicación. Los retornos se concentran cada vez más en zonas medias y emergentes.

Ajustar expectativas. Las grandes revalorizaciones de los últimos años podrían no repetirse a corto plazo.

El mercado inmobiliario español entra así en una nueva etapa, donde la rentabilidad fácil deja paso a una gestión más técnica y selectiva, como estamos viendo con el aumento de demanda en las provincias más frescas. Y la advertencia de Gutiérrez sirve como recordatorio: después de años de viento a favor, ahora toca navegar con más cautela.