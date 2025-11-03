Las "cartas del miedo" de Hacienda que nadie quiere recibir: ya están llegando

La Campaña de la Renta terminó hace meses. Sin embargo, para muchos contribuyentes las preocupaciones no han terminado aún. Y es que Hacienda ha comenzado a enviar miles de notificaciones fiscales, que para muchos son auténticas "cartas del miedo". En los últimos meses del año se produce el mayor volumen de envío de estas cartas.

Su objetivo es claro: reducir el fraude, mejorar la transparencia y facilitar la regularización voluntaria de errores antes de que se inicie un procedimiento sancionador.

¿Qué son las 'cartas del miedo'?

Las "cartas del miedo" son comunicaciones oficiales de la Agencia Tributaria que se envían cuando el organismo detecta alguna anomalía o duda en la declaración de la Renta. A veces, se trata simplemente de confirmar algún dato; otras, de solicitar documentación adicional o incluso de proponer cambios en la liquidación presentada por el contribuyente. Aunque muchas veces pueden parecer alarmantes, no todas implican multas.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / María José López / Europa Press

Estas cartas pueden llegar por correo postal certificado o incluso mediante SMS, si Hacienda dispone del número de teléfono móvil del contribuyente.

Uno de los grandes motivos por los que puedes recibir una de estas cartas es no haber abonado una declaración con resultado a pagar. Si el contribuyente paga voluntariamente, solo se aplica un recargo del 5%. Sin embargo, si es Hacienda la que inicia el proceso con un requerimiento, los recargos pueden llegar hasta el 20%, dependiendo del momento en el que se salde la deuda.

Hacienda puede revisar hasta cuatro años atrás

Un dato que muchos desconocen es que Hacienda dispone de un plazo de hasta 4 años para revisar las declaraciones del IRPF. Así, aunque la Campaña de la Renta 2024 ya haya finalizado, el organismo tiene margen para detectar errores y notificar a los contribuyentes hasta el año 2028. Esto significa que mantener bien organizados los documentos fiscales de cada ejercicio no es solo recomendable, sino fundamental para evitar problemas a largo plazo.

Para aquellos que decidieron aplazar el pago en dos plazos, es importante recordar que la segunda fecha límite es el próximo 5 de noviembre de 2025. No cumplir con este pago puede derivar en sanciones o, directamente, en una de estas temidas cartas.

Qué hacer si recibes una carta de Hacienda

Si recibes una carta de Hacienda, lo primero es no entrar en pánico. Lee detenidamente el contenido, comprueba que se trata de una comunicación oficial (puedes verificar el número de referencia en la sede electrónica de la AEAT), y responde dentro del plazo indicado. En caso de duda, lo más recomendable es contactar con un asesor fiscal o utilizar plataformas especializadas que ofrecen asistencia personalizada.