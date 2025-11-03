David Jiménez, abogado: "Si tu casa ha estado alquilada pagarás más impuestos al venderla"

Vender una vivienda en España no solo implica encontrar comprador y firmar la escritura. También hay que tener en cuenta los impuestos que se deben pagar tras la operación. Entre los tributos más importantes destaca el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), donde se tributa por la ganancia patrimonial obtenida en la venta.

La ganancia patrimonial se calcula como la diferencia entre el valor de venta y el valor de adquisición, teniendo en cuenta ciertos gastos como los de notaría, registro, impuestos pagados en su día o las inversiones y mejoras realizadas en la vivienda. Esta diferencia, si es positiva, tributa en la base del ahorro del IRPF, con tipos que actualmente oscilan entre el 19% y el 28%, dependiendo de la cuantía. Cuanto mayor es el beneficio obtenido, más se paga.

“Si tu casa ha estado alquilada, pagarás más impuestos al venderla”: la advertencia del abogado David Jiménez / Juanma Vázquez

Vender una vivienda que ha estado alquilada

Ahora bien, hay un detalle clave que muchas personas desconocen y que puede incrementar considerablemente la factura fiscal: haber tenido la vivienda alquilada. Así lo explica el abogado David Jiménez, experto en derecho fiscal e inmobiliario. En palabras del letrado: “Cuando vendes una casa tendrás que pagar impuestos por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Pues bien, si tu casa ha estado alquilada, Hacienda te dice que tendrás que aminorar del precio de adquisición la amortización acumulada, haciendo que el precio de adquisición sea menor y, por tanto, tengas más ganancia, aumentando la tributación”.

Esto significa que si durante los años que tuviste la vivienda en alquiler aplicaste la amortización fiscal —una deducción legal que permite reducir el beneficio obtenido por el arrendamiento—, esa misma amortización se vuelve ahora en tu contra. Al vender el inmueble, Hacienda no te permite considerar el precio completo de adquisición, sino que exige que le restes la amortización acumulada durante los años de alquiler. El resultado: la ganancia patrimonial será mayor y pagarás más impuestos en tu declaración de la renta.

Por ejemplo, si compraste una casa por 150.000 euros y la vendes por 250.000 euros, en principio tendrías una ganancia de 100.000 euros. Pero si durante los años que estuvo alquilada amortizaste 30.000 euros, Hacienda considerará que la compraste por solo 120.000 euros. La ganancia patrimonial entonces será de 130.000 euros, lo que implica un mayor tipo impositivo y una mayor cantidad a pagar en el IRPF.