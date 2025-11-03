Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si vas a quejarte en tu trabajo graba la conversación"

En el entorno laboral, todos los trabajadores tienen derecho a expresar sus quejas o reclamaciones cuando consideran que se están vulnerando sus derechos. Reclamar por el impago de horas extra, festivos, falta de descansos o cualquier otra irregularidad no totalmente legal y forma parte del ejercicio legítimo de defensa de los derechos laborales. El problema surge cuando esas reclamaciones no se documentan y, posteriormente, se producen represalias difíciles de demostrar.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de todo empleado a reclamar mejoras o denunciar abusos sin que eso suponga un perjuicio para su situación en la empresa. Además, si una persona es despedida por ejercer ese derecho, el despido puede ser considerado nulo si se demuestra que existe una relación directa entre la queja y la decisión de la empresa. Pero para ello, es fundamental contar con pruebas claras que acrediten los hechos.

Muchas veces, por confianza o miedo a “quedar mal”, los trabajadores trasladan sus quejas verbalmente, sin dejar rastro. El problema de actuar así es que, en caso de despido, será casi imposible demostrar que la causa real fue una represalia. Por eso, tanto juristas como expertos en derecho laboral recomiendan documentar cualquier reclamación importante, ya sea por escrito o mediante grabaciones válidas.

“Si vas a quejarte en tu trabajo, graba la conversación”: el consejo legal del abogado Juanma Lorente / INFORMACIÓN

El consejo del abogado laboralista

En uno de sus vídeos de TikTok, el abogado laboralista Juanma Lorente narra el caso real de una trabajadora que fue despedida 10 minutos después de reclamar a su jefe que no le estaban pagando los días festivos. A todas luces, esto parece una represalia directa. Según explica el abogado, “obviamente, si te despiden por reclamar y, además, tan rápido, ese despido es nulo”. Esto implica que la empresa debe pagar una indemnización importante y los salarios de tramitación, además de readmitir al trabajador.

Sin embargo, en este caso concreto, la mujer no tenía ninguna prueba de que se había quejado por el impago de los festivos. No lo hizo por escrito, no envió un correo electrónico y tampoco grabó la conversación con su superior. Según cuenta Lorente, esto supuso un gran problema: “Al no tener ni grabado ni por escrito las quejas, no se podía demostrar que esas reclamaciones existieron, y por tanto, el despido no podía declararse nulo”. Es decir, al no existir pruebas, la justicia no puede presumir la represalia.

La moraleja que extrae este abogado es clara y directa: si vas a quejarte en tu trabajo por algo que no te parece justo, asegúrate de dejar constancia de esa queja. Y añade un consejo práctico: “Graba la conversación, que es totalmente legal si tú participas en ella, o bien ponlo por escrito. Pero no te quejes verbalmente sin más, porque entonces es como si no lo hicieras”. En efecto, en España es completamente legal grabar conversaciones propias sin necesidad de avisar al otro interlocutor, siempre y cuando tú formes parte de dicha conversación.

Este tipo de pruebas puede ser la diferencia entre un despido improcedente o un despido nulo con indemnización y readmisión obligatoria. En casos de abusos, impagos o condiciones laborales injustas, es fundamental actuar con inteligencia legal. No se trata de desconfiar, sino de proteger tus derechos.