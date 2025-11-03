Laura Lobo, abogada: “Las pensiones de alimentos solo pueden reclamarse desde el momento en que se presenta la demanda"

Es común que muchas parejas que deciden separarse de forma amistosa eviten pasar por abogados, juzgados o trámites legales. Consideran que, si hay entendimiento, no hace falta formalizar nada por escrito. Sin embargo, esta aparente armonía puede desmoronarse con el tiempo, y cuando surgen los problemas, no tener un convenio regulador puede complicarlo todo. Laura Lobo, abogada de familia, comparte la historia de una de sus clientas para concienciar sobre la importancia de dejar las cosas claras legalmente desde el principio.

La importancia del convenio

“Hace tiempo que nos separamos, pero nunca firmamos un convenio”, le explicó su clienta al llegar a su despacho. Ella y su expareja habían decidido separarse sin acudir a abogados ni juzgados. Se llevaban bien, llegaron rápidamente a acuerdos y pensaron que no necesitaban más. Su hijo quedó viviendo con la madre, el padre contribuía con una pensión de alimentos y podía ver al niño siempre que quisiera. Todo funcionaba con cordialidad y mutuo entendimiento. Pero no había nada por escrito, ningún convenio ni sentencia judicial que recogiera estos acuerdos.

Durante un tiempo, todo fue bien. Pero las cosas cambiaron cuando el padre decidió trasladarse a otra comunidad autónoma por motivos laborales. A partir de entonces, comenzó a reducir la pensión de alimentos que pasaba para su hijo. La relación entre ambos progenitores empezó a deteriorarse y con el tiempo el padre dejó de pagar completamente la pensión.

“Hace tiempo que nos separamos, pero nunca firmamos un convenio”: el caso real que muestra los riesgos de confiar solo en la buena relación / INFORMACIÓN

Cuando la madre decidió actuar legalmente, el panorama era muy diferente al de los primeros años de separación. Lo que inicialmente parecía una separación ejemplar y amistosa, se había convertido en un conflicto legal de difícil resolución. La intención de la clienta era clara: reclamar las pensiones de alimentos que el padre había dejado de pagar, pero al no existir un convenio previo o sentencia judicial, no había ningún documento ejecutable ante el juzgado.

“Aquí había que iniciar el procedimiento desde cero”, explica Laura Lobo. Esto implica presentar una demanda judicial para reclamar la pensión de alimentos, justificar los gastos del menor y acreditar las posibilidades económicas del padre. Y lo más complicado: ya no era posible un acuerdo amistoso. Al haber desaparecido la buena relación entre ambos, la única vía posible era la contenciosa, lo que implica un procedimiento más largo, costoso y emocionalmente desgastante.

Además, hay un aspecto legal clave que muchas personas desconocen: las pensiones de alimentos solo pueden reclamarse desde el momento en que se presenta la demanda, no antes. Es decir, aunque el padre llevara meses o incluso años sin pagar, la ley no permite reclamar esas cantidades si no había una resolución judicial previa.

Por eso, Laura Lobo insiste en la importancia de formalizar por escrito cualquier acuerdo, incluso cuando la separación es amistosa. Si hay entendimiento entre los progenitores, lo ideal es aprovechar ese buen momento para firmar un convenio regulador, presentarlo ante un juez y que este lo apruebe. Solo así se garantiza que los acuerdos se puedan hacer valer legalmente en el futuro y, sobre todo, se protege el bienestar del menor. “Si os lleváis bien, plasmarlo en un convenio por escrito. No lo dejéis para más adelante, porque entonces el procedimiento será más largo, más costoso y más doloroso”, concluye la abogada.