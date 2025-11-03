El SEPE busca profesionales para uno de los puestos más difíciles de cubrir y ofrece sueldos de hasta 35.000 euros

El último informe sobre Tendencias del Mercado de Trabajo en España elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio de Empleo Público Español (SEPE) revela que las principales carencias formativas del mercado se centran en las competencias verdes, de economía circular y las digitales.

Según las conclusiones de este documento el empleo avanza para hay desajustes entre la oferta y la demanda. En este sentido establece que el relevo generacional es clave ya que 8 de cada 10 nuevos empleos vendrán de jubilaciones.

Los sectores con mejores perspectivas de creación de empleo se concentran en la industria alimentaria, química y tecnológica, sanidad y cuidados, construcción especializada, educación, y los relacionados con las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) y la consultoría.

En cuanto a las necesidades formativas, el informe destaca que son necesarias competencias digitales y verdes, Formación Profesional media, idiomas, TIC y habilidades blandas.

“Trabajos de difícil cobertura”: qué dice el SEPE

El capítulo de desajustes constata que, aunque las vacantes totales rondan el 1 % (por debajo del 3 % europeo), aumentan hasta ~150.000 y se concentran sobre todo en servicios, con presencia relevante también en construcción e industria. Las causas de dificultad señaladas por empresas y entidades son: falta de candidatos, ausencia de experiencia, déficits de competencias técnicas y transversales, desacuerdo con condiciones laborales y carencias formativas.

Las ocupaciones con más puestos vacantes son:

camareros asalariados cocineros asalariados albañiles conductores de camiones mecánicos electricistas de la construcción fontaneros soldadores y oxicortadores enfermeros no especializados chapistas y caldereros

Además, expertos consultados añaden otras profesiones con cobertura complicada en:

Industria metálica: trabajadores de la elaboración de herramientas

Ingenierías y carreras técnicas : técnicos en electrónica, sistemas, mecánica, biomédica y robótica

: técnicos en electrónica, sistemas, mecánica, biomédica y robótica Construcción: carpinteros, trabajadores de acabados de construcción e instalaciones, pintores, trabajadores de obras estructurales de construcción, peones de la construcción y peones de la minería

carpinteros, trabajadores de acabados de construcción e instalaciones, pintores, trabajadores de obras estructurales de construcción, peones de la construcción y peones de la minería TIC: desarrolladores de software, programadores, ingenieros de sistemas expertos en ciberseguridad, administradores e redes y expertos en arquitectura Open RAN

desarrolladores de software, programadores, ingenieros de sistemas expertos en ciberseguridad, administradores e redes y expertos en arquitectura Open RAN Sanidad: técnicos de laboratorio, enfermeros

técnicos de laboratorio, enfermeros Logística y transporte: operadores de grúas, operadores de almacén, empleados de servicios de apoyo al transporte, peones del transporte, descargadores y reponedores

operadores de grúas, operadores de almacén, empleados de servicios de apoyo al transporte, peones del transporte, descargadores y reponedores Agricultura, ganadería y pesca: trabajadores cualificados en actividades ganaderas, agrícolas y agropecuarias, operadores de maquinaría agrícola, veterinarios, ayudantes de veterinaria y trabajadores de la pesca

Trabajos como soldador

El informe incorpora a soldadores y oxicortadores dentro del listado de ocupaciones con dificultad de cobertura, junto a chapistas/caldereros y mecánicos-ajustadores, lo que sitúa la soldadura dentro del bloque de oficios industriales y metalmecanicos con déficit de mano de obra.

Entre las principales causas de la dificultad destacan la falta de candidatos y experiencia previa.

En el portal de empleo del SEPE, ‘Empléate’, hay algunas ofertas para trabajar como soldador que son interesantes. Son las siguientes: