El SEPE busca profesionales para uno de los puestos más difíciles de cubrir y ofrece sueldos de hasta 35.000 euros
Los puestos de difícil cobertura incluyen fontaneros, electricistas, enfermeros y fisioterapeutas, entre otros
El último informe sobre Tendencias del Mercado de Trabajo en España elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio de Empleo Público Español (SEPE) revela que las principales carencias formativas del mercado se centran en las competencias verdes, de economía circular y las digitales.
Según las conclusiones de este documento el empleo avanza para hay desajustes entre la oferta y la demanda. En este sentido establece que el relevo generacional es clave ya que 8 de cada 10 nuevos empleos vendrán de jubilaciones.
Los sectores con mejores perspectivas de creación de empleo se concentran en la industria alimentaria, química y tecnológica, sanidad y cuidados, construcción especializada, educación, y los relacionados con las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) y la consultoría.
En cuanto a las necesidades formativas, el informe destaca que son necesarias competencias digitales y verdes, Formación Profesional media, idiomas, TIC y habilidades blandas.
“Trabajos de difícil cobertura”: qué dice el SEPE
El capítulo de desajustes constata que, aunque las vacantes totales rondan el 1 % (por debajo del 3 % europeo), aumentan hasta ~150.000 y se concentran sobre todo en servicios, con presencia relevante también en construcción e industria. Las causas de dificultad señaladas por empresas y entidades son: falta de candidatos, ausencia de experiencia, déficits de competencias técnicas y transversales, desacuerdo con condiciones laborales y carencias formativas.
Las ocupaciones con más puestos vacantes son:
- camareros asalariados
- cocineros asalariados
- albañiles
- conductores de camiones
- mecánicos
- electricistas de la construcción
- fontaneros
- soldadores y oxicortadores
- enfermeros no especializados
- chapistas y caldereros
Además, expertos consultados añaden otras profesiones con cobertura complicada en:
- Industria metálica: trabajadores de la elaboración de herramientas
- Ingenierías y carreras técnicas: técnicos en electrónica, sistemas, mecánica, biomédica y robótica
- Construcción: carpinteros, trabajadores de acabados de construcción e instalaciones, pintores, trabajadores de obras estructurales de construcción, peones de la construcción y peones de la minería
- TIC: desarrolladores de software, programadores, ingenieros de sistemas expertos en ciberseguridad, administradores e redes y expertos en arquitectura Open RAN
- Sanidad: técnicos de laboratorio, enfermeros
- Logística y transporte: operadores de grúas, operadores de almacén, empleados de servicios de apoyo al transporte, peones del transporte, descargadores y reponedores
- Agricultura, ganadería y pesca: trabajadores cualificados en actividades ganaderas, agrícolas y agropecuarias, operadores de maquinaría agrícola, veterinarios, ayudantes de veterinaria y trabajadores de la pesca
Trabajos como soldador
El informe incorpora a soldadores y oxicortadores dentro del listado de ocupaciones con dificultad de cobertura, junto a chapistas/caldereros y mecánicos-ajustadores, lo que sitúa la soldadura dentro del bloque de oficios industriales y metalmecanicos con déficit de mano de obra.
Entre las principales causas de la dificultad destacan la falta de candidatos y experiencia previa.
En el portal de empleo del SEPE, ‘Empléate’, hay algunas ofertas para trabajar como soldador que son interesantes. Son las siguientes:
- Soldador en Valencia con experiencia probada en soldaduras MAG, electrodos revestidos, TIG, soldadura de acero y de estructuras metálicas. Se ofrece contrato indefinido horario de 07.00 a 15.000 y un sueldo de entre 26.000 y 30.000 euros brutos al año.
- Soldador en Alicante con conocimientos MIG/MAG, TIG y electrodo revestido. Se ofrece contrato laboral indefinido con sueldo de 15.000 a 35.000 euros brutos al año.
- Se buscan dos soldadores con experiencia en montaje de estructuras para aparatos elevadores en Madrid. Se ofrece un contrato indefinido con un sueldo de entre 21.564,79 y 23.484,22 euros brutos al año.
- Se buscan 10 soldadores MIG/MAG en acero con uso de radial e interpretación de planos en Burgos. Se ofrece un contrato indefinido con un sueldo de entre 24.000 y 28.000 euros al año.
- Se busca un soldador con habilidades para trabajar el metal y trabajar en equipo en taller. El contrato es indefinido y el sueldo es de entre 25.000 y 30.000 euros brutos al año.
