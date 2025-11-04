¿Pueden tener Bizum los menores de edad? Todo lo que necesitas saber sobre este servicio

Durante años, Bizum ha sido una herramienta muy útil para millones de personas adultas en España. Pero ahora, los menores de edad también pueden utilizar este servicio, siempre bajo la supervisión de sus padres o tutores. Si tienes entre 12 y 17 años, ya puedes enviar y recibir dinero con Bizum, además de hacer compras online.

Aunque por norma general Bizum está pensado para mayores de 18 años, la banca española ha comenzado a ofrecer cuentas específicas para adolescentes, lo que les permite tener acceso a servicios como Bizum. Eso sí, siempre bajo el control de un adulto responsable. La cuenta bancaria debe estar a nombre del menor, pero son los tutores legales quienes la activan, gestionan los límites de uso y autorizan el acceso desde el móvil del menor.

Bizum para menores de edad: así funciona / ARCHIVO - EUROPA PRESS

Cómo usar Bizum si eres menor de edad

Para empezar a utilizar Bizum siendo menor, necesitas cumplir algunos requisitos básicos: tener una cuenta corriente específica para jóvenes, disponer de acceso a la app del banco correspondiente, y que tu tutor legal active el servicio. Muchos bancos ya han desarrollado productos pensados para adolescentes, sin comisiones y con condiciones adaptadas a su edad. Entidades como ING, BBVA o Bankinter ya permiten el uso de Bizum en menores a partir de los 12 o 14 años, según el caso.

¿Qué ventajas tiene Bizum para un menor? En primer lugar, les ayuda a gestionar pequeñas cantidades de dinero, favoreciendo la responsabilidad financiera desde edades tempranas. También es una forma práctica de recibir la paga, los regalos familiares o saldar pequeñas deudas entre amigos, como una merienda o una entrada de cine. Y, en caso de emergencia, permite disponer de dinero al instante. Todo esto, con la seguridad de que los adultos pueden supervisar cada movimiento y limitar las operaciones.

Es importante destacar que los límites para menores son mucho más bajos que los de los adultos. Por ejemplo, ING permite enviar hasta 50 euros por operación para menores de 14 a 17 años. Bankinter eleva este máximo a 200 euros, pero con la posibilidad de que los padres fijen topes diarios, semanales o mensuales. Estas limitaciones ayudan a que el menor aprenda a administrar su dinero sin riesgo de hacer gastos excesivos.