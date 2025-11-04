José Elías, empresario, sobre la vivienda: "Si eres más pobre que una rata tienes que comprar"

El empresario millonario José Elías la ha vuelto a liar. En esta ocasión el revuelo viene causado por su opinión sobre el futuro de la vivienda tras publicar una reflexión en su cuenta de X (antes Twitter) sobre lo que ocurrirá con las pensiones y la situación económica de las generaciones que hoy rondan los 50 años. Su frase más contundente, no deja lugar a dudas: "Si eres más pobre que una rata, tienes que comprar".

Según Elías, el problema no es que los jóvenes compartan piso —una realidad que considera aceptable dada la situación económica—, sino que personas de 50 y 60 años vivan de alquiler sin haber acumulado ningún patrimonio, ni siquiera una vivienda en propiedad. “Veo a gente de cincuenta y tantos pagando 1000 euros de alquiler, endeudados hasta el cuello, sin haber ahorrado ni un céntimo en su vida. ¿Qué pasará cuando se jubilen?”, se pregunta. Y su respuesta es dura: tendrán que compartir piso con otros abuelos.

José Elías, sobre el futuro de la vivienda. / INFORMACIÓN

Futuro incierto de las pensiones

Para el empresario, el futuro de las pensiones es incierto y preocupante. Cada vez menos personas cotizan y cada vez más cobran pensión, mientras que la esperanza de vida aumenta y la pirámide demográfica está completamente invertida. "O hemos inventado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, o simplemente no hay suficiente dinero", advierte. En su opinión, los políticos eluden la verdad, sabiendo que probablemente no estarán en el poder cuando estalle la crisis del sistema.

Elías también critica la cultura del alquiler que se ha vendido como una opción moderna y flexible, pero que no ofrece seguridad a quienes no tienen una economía sólida. "Alquilar está bien si tienes la vida resuelta. Pero si no llegas a fin de mes, si vives al día, si no tienes ahorros, entonces debes comprar una casa cuanto antes. Es lo único que puede darte estabilidad cuando llegues a viejo", afirma.

— Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) November 3, 2025

Elías lanza un mensaje muy crudo: la propiedad es la única garantía para la vejez en un país que no podrá sostener su sistema de pensiones. Con pensiones medias que rondan los 800 o 900 euros mensuales, muchos jubilados no podrán pagar alquileres que hoy ya superan los 1.000 euros en muchas ciudades. El resultado, según Elías, será una generación de mayores obligados a vivir en coliving forzoso, compartiendo vivienda por necesidad, no por elección.