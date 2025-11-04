"Estoy tirada en el sofá leyendo y cobrando más de 30 euros la hora": la historia de Sara Álvarez, niñera española en Suiza

Cada vez son más los jóvenes españoles que deciden emigrar en busca de mejores oportunidades laborales. Las dificultades para encontrar un empleo estable y bien remunerado en España han llevado a muchos a hacer las maletas y probar suerte fuera. Reino Unido, Alemania, Irlanda o Suiza se han convertido en destinos habituales para quienes buscan buenos salarios, una mejor calidad de vida y mayor reconocimiento profesional.

La precariedad laboral en España, con sueldos bajos y contratos temporales, ha empujado a una generación entera a mirar más allá de nuestras fronteras. Muchos jóvenes cualificados, e incluso con experiencia, acaban desempeñando trabajos que en otros países están mejor remunerados y más valorados. Lo que en España se considera un "trabajo de paso", fuera puede ser una fuente estable de ingresos. Y un ejemplo claro de ello es el empleo como niñera o "babysitter" en países como Suiza.

Esto es lo que cobra una niñera en Suiza. / Prostock-studio/Shutterstock

Cobrar más de 30 euros la hora

Una joven española llamada Sara Álvarez se ha hecho viral en TikTok tras publicar un vídeo contando su experiencia como niñera en Suiza. Mientras graba, afirma: "Estoy trabajando de babysitter y mientras estoy grabando este vídeo estoy cobrando más de 30 euros la hora". Según cuenta, el niño al que cuida está dormido, y ella está tranquilamente leyendo mientras continúa cobrando su tarifa horaria.

Sara relata que cuando llegó a Suiza, comenzó a trabajar como babysitter a tiempo completo. Más tarde, consiguió otro empleo más estable, pero las familias con las que ya había trabajado seguían contactándola para servicios puntuales, especialmente en horario nocturno. Así fue como decidió continuar cuidando niños por las noches, como trabajo complementario, logrando así un ingreso extra de forma sencilla y, en muchos casos, sin apenas esfuerzo.

En su testimonio, destaca que en ese momento concreto está cobrando 30 francos suizos la hora, que al cambio actual equivale a algo más de 30 euros. “Ahora el niño está durmiendo y yo estoy en el sofá cobrando 30 francos la hora”, dice con naturalidad. Para quienes buscan un trabajo parcial bien pagado que permita compaginar con otras actividades, Sara recomienda seriamente esta opción. Según explica, ser babysitter en Suiza puede convertirse en una excelente forma de complementar ingresos o incluso vivir de ello a tiempo completo.