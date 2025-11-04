El SEPE busca profesionales para un puesto imprescindible en todas las empresas y con sueldo de 35.000 euros

Encontrar trabajo en nuestro país sigue siendo un desafío para muchos candidatos debido a factores estructurales y coyunturales. Existen sectores con alta demanda pero poca mano de obra cualificada, mientras que en otros el exceso de perfiles dificulta la incorporación.

El último informe sobre Tendencias del Mercado de Trabajo en España elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio de Empleo Público Español (SEPE) revela que existe un desajuste en la oferta y la demanda de varios puestos. Entre ellos destacan: camareros, cocineros, albañiles, conductores de camiones mecánicos, electricistas de la construcción, fontaneros o soldadores.

La movilidad geográfica también influye: zonas metropolitanas y turísticas concentran más oportunidades, frente a áreas rurales o regiones con economía más estacional. A esto se suman los cambios tecnológicos, que obligan a actualizar conocimientos y desarrollar competencias digitales para no quedar atrás en procesos de selección cada vez más exigentes, tal y como también revela el informe

Para aquellos que están en búsqueda de empleo, la plataforma ‘Empléate’ del SEPE facilita el acceso a ofertas actualizadas y ofrece herramientas que ayudan al candidato a posicionarse mejor en el mercado. A través de ella es posible crear un perfil profesional, cargar el currículum, recibir recomendaciones personalizadas y consultar recursos formativos.

Una de las profesiones que más vacantes tiene puede ser la de administrativo, un trabajo imprescindible para el funcionamiento de las empresas.

La labor del administrativo combina gestión y soporte a la estructura interna de una empresa. Entre sus responsabilidades habituales se encuentran la preparación de documentación, gestión de correo y llamadas, archivo, coordinación de reuniones, control de facturas y apoyo en procesos contables o comerciales.

Para ejercer este puesto, la vía formativa más común es la Formación Profesional en Administración y Gestión, aunque también acceden perfiles universitarios de ADE, Economía o carreras afines. El dominio de herramientas ofimáticas, bases de datos, sistemas de gestión y programas contables resulta imprescindible, así como habilidades comunicativas, organización y capacidad de resolución de problemas. Se trata de un perfil versátil y con presencia en todos los sectores económicos.

Ofertas de trabajo de administrativo

En el portal de empleo ‘Empléate’ del SEPE se ofrecen centenares de ofertas de administrativo, aunque hemos seleccionado aquellos que tienen vacantes con contratos indefinidos y a jornada completa. Son los siguientes: