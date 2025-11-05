Aviso a los mutualistas jubilados: cómo comprobar si Hacienda está tramitando la devolución del IRPF

Muchos jubilados en España tienen derecho a una devolución del IRPF por haber cotizado durante años a mutualidades laborales, en lugar de al régimen general de la Seguridad Social. Esta devolución se debe a que esas cotizaciones, especialmente las realizadas antes de 1979, no se dedujeron fiscalmente en su momento, lo que provoca hoy una doble tributación sobre parte de su pensión.

En concreto, las cotizaciones hechas entre 1967 y 1978 permiten una reducción del 25 % sobre la parte correspondiente de la pensión. Si se cotizó antes de 1967, la reducción puede llegar hasta el 100 %, según lo establecido por el Tribunal Supremo. Por eso, si trabajaste en esa época y tu empresa cotizaba a una mutualidad laboral, es posible que tengas derecho a recuperar varios miles de euros.

Cómo comprobar la devolución del IRPF

Para comprobar si Hacienda ya está tramitando la devolución, solo necesitas acceder a la web de la Agencia Tributaria. Entra en el apartado “Gestiones IRPF”, selecciona “Ejercicios anteriores” y accede con tu Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia. En el historial del expediente de tu declaración aparecerá si ya se ha practicado la rectificación y si el pago está aprobado o realizado.

Así pueden comprobar los mutualistas jubilados cómo va la devolución del IRPF / SPORT

Notificaciones de Hacienda

Hacienda también está enviando notificaciones. Si no solicitaste la devolución, podrías recibir una carta informativa. Si la solicitaste, el aviso puede llegarte por SMS o correo electrónico. Eso sí, si reclamaste varios ejercicios, cada uno se tramita por separado y podrías recibir las respuestas en momentos distintos.

Si aún no has recibido el dinero ni ninguna comunicación, no te preocupes: Hacienda está abonando las devoluciones por fases. Si al consultar tu expediente no aparece el pago, revisa si tu solicitud era correcta o, en caso de duda, consulta con un asesor fiscal.

¿Hasta cuándo puedes reclamar?

En cuanto a los plazos, aunque el proceso comenzó en 2025, todavía estás a tiempo de reclamar. Por ejemplo, si quieres solicitar la devolución por los ejercicios de 2020, 2021 o 2022, puedes hacerlo hasta febrero de 2026. Para los ejercicios más recientes, como 2022, el plazo se amplía incluso hasta febrero de 2028.

Recuerda que quienes presentaron el formulario desde abril de 2025 no necesitan hacer nada más: Hacienda tramita automáticamente. Pero si lo hiciste antes de diciembre de 2024 o aún no lo has enviado, revisa tu situación y presenta la solicitud cuanto antes para no quedarte fuera del proceso.