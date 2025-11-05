Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ojo con esta documentación: el banco puede bloquear tus transferencias si no la presentas

Las entidades están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales

El fin de las transferencias entre padres e hijos: consecuencias si Hacienda detecta un ingreso inesperado

El fin de las transferencias entre padres e hijos: consecuencias si Hacienda detecta un ingreso inesperado

PI STUDIO

Patricia Páramo

Las transferencias bancarias son una de las operaciones más habituales. En apenas unos clics desde la app del banco o una simple orden desde el ordenador, es posible enviar dinero a otra cuenta nacional o internacional, pagar servicios, saldar deudas o enviar dinero a familiares. Esta comodidad ha hecho que la mayoría de nosotros confíe plenamente en que, una vez realizada la operación, el dinero llegará a su destino sin problema.

Aunque plataformas como Bizumhan ganado popularidad para pagos inmediatos de pequeño importe, las transferencias tradicionales siguen siendo la opción preferida para pagos importantes como el alquiler, matrículas escolares, compras online o servicios profesionales. Tan solo se necesita el número IBAN del destinatario, su nombre y autorizar la operación. En la mayoría de los casos, el dinero llega en cuestión de horas o un máximo de 24-48 horas laborables.

Transferencia bloqueada

Sin embargo, cada vez son más los casos de usuarios que se sorprenden al descubrir que su transferencia ha sido bloqueada, retenida o incluso que su cuenta ha sido cerrada sin previo aviso. ¿Es un fallo informático? ¿Un error del banco? No. La respuesta es más compleja, pero tiene una explicación legal clara: el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

Las víctimas de los casos de Vigo realizaron transferencias bancarias y pagos por Bizum. | E. P.

El motivo por el que pueden bloquearte las transferencias. / INFORMACIÓN

A partir de 2023, los bancos están aplicando con más rigor las normas que les obligan a verificar no solo la identidad del emisor y receptor de las transferencias, sino también el origen y el destino del dinero. Es decir, si se realiza una operación considerada “inusual” o de alto importe, la entidad financiera puede retener los fondos de manera preventiva hasta que se compruebe que todo está en regla.

Los documentos que te pueden pedir los bancos

El Banco de España aclara que incluso si una transferencia aparece como “ejecutada” en tu cuenta, los fondos pueden no llegar al beneficiario hasta que se complete la verificación de documentos. Este proceso puede durar varios días y exige la colaboración del cliente, quien deberá aportar pruebas que justifiquen la procedencia del dinero o la finalidad del envío.

Entre los documentos que los bancos pueden exigir se encuentran:

  • Nóminas o declaraciones de ingresos
  • Facturas o justificantes de servicios
  • Contratos laborales o de compraventa
  • Certificados fiscales
  • Escrituras de constitución de empresas o datos contables, en el caso de personas jurídicas

En caso de que el cliente no aporte la documentación solicitada, la entidad bancaria puede mantener el dinero bloqueado de forma indefinida o incluso proceder al cierre de la cuenta. Además, si el banco considera que hay indicios de una operación sospechosa, debe informar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales), dependiente del Ministerio de Economía.

Noticias relacionadas y más

¿Qué hacer si tu banco ha bloqueado una transferencia?

  1. Contacta de inmediato con tu entidad para conocer el motivo del bloqueo.
  2. Solicita la lista exacta de documentos que debes presentar.
  3. Reúne toda la información necesaria, como nóminas, facturas o contratos.
  4. Envía los documentos por los canales oficiales del banco (app, correo electrónico o presencial).
  5. Confirma con tu gestor bancario cuándo se liberará la operación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents