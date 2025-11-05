Cursos del SEPE gratis y online en noviembre de 2025: con certificado oficial y plazas limitadas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto en marcha este mes de noviembre una oferta amplia y diversa de cursos online gratuitos. Estas formaciones están destinadas a personas desempleadas, trabajadores en activo y autónomos. Al ser completamente online, permiten compaginarlas con el trabajo o los estudios.

Los cursos disponibles pueden consultarse y gestionarse a través de la web oficial del SEPE o de la plataforma de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Fundae ayuda a las empresas a formar a las personas trabajadoras al tiempo que facilita su acceso gratuito a la oferta formativa.

A la hora de acceder a los cursos, en algunos casos es necesario estar inscrito como demandante de empleo o disponer de conocimientos previos. Por ello, se aconseja revisar los requisitos de cada curso y comprobar la disponibilidad, ya que algunas plazas son limitadas.

Cursos gratis disponibles

Algunos de los cursos destacados de este mes son los de Metodologías Ágiles, Business Analytics, Competencias digitales para formadores en Programación, Autómatas Programables, Maquetación Digital, Ciberseguridad, Trabajo colaborativo con herramientas en la nube, Plan de marketing y estrategia digital, Programación para soluciones de IoT y Smart Cities, Creación de videojuegos con Unreal Engine, Community Manager, Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Experiencia de Usuario y Diseño de Interfaz (UX/UI).

Dentro de Fundae existen diversas áreas en las que buscar los cursos:

Análisis y gestión de datos

Diseño de contenidos

Diseño y estrategia de ventas

Industria 4.0

Programación

Sostenibilidad y Medio Ambiente

Videojuegos

La oferta formativa abarca todos los niveles y, al finalizar cada curso, se entrega un certificado oficial que puede añadirse al currículum y resultar útil en procesos de selección o promoción interna. La formación es gratuita, pero los participantes pueden optar a una ayuda económica adicional si la necesitan y cumplen las condiciones establecidas. Esta ayuda, financiada con fondos europeos, está orientada sobre todo a cubrir gastos como tasas de exámenes o materiales específicos.