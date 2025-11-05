Juan Leo, jubilado, sobre los jóvenes: "Quieren mucho sueldo y trabajar regular"

En la España actual, una brecha generacional cada vez más profunda se abre entre quienes ya disfrutan de su jubilación y los jóvenes que están comenzando su camino laboral. Esta distancia se refleja especialmente en cómo se entiende el valor del trabajo, el esfuerzo, las cotizaciones y los derechos adquiridos a lo largo de los años.

Por un lado están los jóvenes que se enfrentan a un mercado laboral inestable, con contratos temporales, sueldos bajos y escasas oportunidades. Por otro están las generaciones anteriores que defienden con firmeza el modelo por el que trabajaron durante décadas. Asi, no es raro escuchar frases como "el sistema no es viable", "hay que trabajar más años", "los jóvenes no quieren esforzarse", o "las pensiones actuales son insostenibles".

45 años de cotización y 1.600 euros de pensión

Una de esas voces es la de Juan Leo, un jubilado que recientemente compartió su punto de vista en el programa de televisión laSexta Xplica. "Tengo mucho respeto a la juventud porque tengo 4 hijos", comentaba Juan Leo al principio de su intervención. "He cotizado 45 años para recibir la jubilación que hoy cobro, y después de cotizar 45 años me ha quedado una jubilación de 1.600 euros", señala.

Un grupo de jubilados por una calle de Alicante. / ISABEL RAMÓN

Llegado a este punto, Leo abre el debate de la brecha generacional afirmando que "otros más jóvenes que cobran más que yo no han trabajado las mismas horas que yo". "Los jóvenes quieren mucho sueldo y trabajar regular", afirma.

En su intervención, también lanza una acusación directa a quienes proponen reformas que podrían reducir las pensiones actuales para beneficiar a los trabajadores jóvenes: "Lo que veo es que quieren rebajarnos nuestras pensiones para que ellos cobren más".

Este testimonio refleja una visión extendida entre los jubilados que miran con temor el actual sistema de pensiones.