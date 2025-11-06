¿Dejar tu trabajo y cobrar el paro?: Sí, es posible en estos casos
Conoce cuáles son las excepciones que permiten a los trabajadores abandonar voluntariamente su puesto y recibir la prestación por desempleo
En España, el sistema de protección por desempleotiene como finalidad amparar a quienes han perdido su empleo de manera involuntaria y se encuentran en búsqueda activa de trabajo. Este sistema, gestionado por el SEPE, proporciona una prestación económica temporal mientras el trabajador encuentra un nuevo empleo. Para poder acceder a esta ayuda, es imprescindible cumplir ciertos requisitos, entre ellos, haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años.
Requisitos para cobrar el paro
Generalmente, se puede solicitar el paro cuando el trabajador ha sido despedido, cuando ha finalizado su contrato temporal o en situaciones de ERE. En todos estos casos, se entiende que la persona está en situación legal de desempleo y no ha tomado la decisión de cesar su actividad laboral por voluntad propia, sino por causas ajenas a su voluntad.
Sin embargo, si el trabajador decide dejar su empleo de manera voluntaria, la normativa del SEPE deja claro que no tendrá derecho a percibir la prestación por desempleo. La lógica detrás de esta norma es simple: el sistema de paro está diseñado para quienes quieren trabajar, pero no encuentran empleo, y no para quienes, teniendo uno, deciden abandonarlo de forma voluntaria. No obstante, como en muchas cuestiones legales, existen excepciones.
Excepciones para cobrar el subsidio por desempleo
A partir de este punto, es importante saber que sí existen algunas circunstancias excepcionales en las que un trabajador puede dimitir voluntariamente y aún así tener derecho a cobrar el paro. Estas excepciones están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, y se refieren a casos donde la relación laboral se rompe por causas atribuibles al empleador, es decir, cuando la empresa incurre en conductas que justifican la marcha del trabajador.
Las situaciones en las que sí se puede cobrar el paro tras una baja voluntaria son cuatro. La primera es cuando se producen modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que afectan negativamente al trabajador. Esto incluye cambios de jornada, horario, salario, funciones que no se ajustan a su categoría profesional o que disminuyen su dignidad laboral. Si estas alteraciones no son aceptadas por el trabajador, puede marcharse y quedar en situación legal de desempleo.
El segundo supuesto es la movilidad geográfica, cuando la empresa traslada al trabajador a otro lugar que implica tener que cambiar de residencia. En este caso, si el trabajador no acepta el traslado y decide dejar la empresa, también se considera una causa justificada para cobrar el paro. El tercer caso es cuando hay retrasos o impagos continuados del salario, lo que supone una vulneración grave de las obligaciones del empresario. Y, por último, si el empresario incurre en un incumplimiento grave de sus obligaciones, como no readmitir al trabajador tras una sentencia que lo obligue, se considera causa suficiente para extinguir la relación laboral con derecho a paro.
En cualquiera de estos casos, aunque sea el trabajador quien decida finalizar la relación laboral, el SEPE entiende que ha sido una decisión forzada por las circunstancias, y por tanto, tiene derecho a recibir la prestación por desempleo. No obstante, será necesario acreditar estos hechos, a menudo a través de una demanda ante la jurisdicción laboral o un acuerdo con la empresa que deje constancia del motivo de la baja.
Por otro lado, muchos intentan burlar la normativa renunciando voluntariamente a su empleo para luego firmar un contrato temporal en otra empresa, y que esta los despida durante el periodo de prueba. De esta manera, creen poder cobrar el paro. Sin embargo, el SEPE establece claramente que no se podrá cobrar la prestación si no han transcurrido al menos tres meses desde la renuncia voluntaria. Esto se aplica también cuando el nuevo empleo finaliza por no superar el periodo de prueba.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
- Este es el barrio de Alicante por el que podrán circular los tuctucs
- Estos son los dos empresarios más ricos de Alicante, según Forbes
- La «victoria» del Elche en el campo del Barça que ningún equipo español había conseguido en 8 años
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- ¿Qué ha pasado este miércoles en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche?
- Una madre denuncia que su hija de 13 años con discapacidad fue amenazada y sufrió un corte en un instituto de Petrer