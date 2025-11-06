José Elías, emprendedor: "En España se parte de la base de que el empresario es un explotador"

El empresario José Elías ha vuelto a generar debate en redes sociales tras publicar un mensaje en el que crítica el trato que, según él, reciben los empresarios en España, en comparación con otros países europeos. “Tengo empresas en muchas partes de Europa. Mi compañía eléctrica está en 8 países, pero en el único donde tengo que demostrar mi inocencia como empresario es aquí”, señala Elías en su publicación.

“Quiero dejar claro que estoy a favor de pagar impuestos. Creo en contribuir y en sostener el sistema”, afirma antes de lanzar una crítica al gasto público y la gestión de los recursos: “También creo que alguien debería justificar en qué se gasta”. Para él, pagar impuestos no es el problema; lo preocupante es la falta de transparencia y la sensación de que el dinero se "fulmina" sin control.

José Elías y los empresarios en España. / INFORMACIÓN

“Hacienda está politizada"

El empresario catalán confiesa estar cansado de dos cosas: “De darles mi pasta para que se la fulminen. Y de que me traten como a un criminal por defecto”. Según su experiencia, en España el sistema fiscal está politizado, y existe una presunción de culpabilidad hacia quien genera empleo o acumula patrimonio. “Hacienda está politizada y el mensaje es: si generas empleo o tienes patrimonio, cuidado, que te toca demostrar que no eres culpable”.

Otra de las denuncias que hace Elías en su publicación es el sistema de incentivos dentro de la propia Agencia Tributaria. Asegura que un inspector puede cobrar un bonus simplemente por abrir una inspección, aunque luego no encuentre nada. “Eso, sinceramente, solo pasa en España”, apunta.

Elías pide también acabar con los prejuicios y analizar cada situación con objetividad. “Ni los empresarios somos explotadores en general, ni los sindicalistas son vagos en general. Hay que analizar caso a caso”, señala. Finalmente, el empresario concluye con una frase sentenciado: "Así no se anima a nadie a emprender. Ni a quedarse."