Manuel Muñoz, jubilado: "Nos penalizan de por vida tras cotizar más de 40 años"

La jubilación no es una etapa tan tranquila como muchos pensaban mientras estaban en activo. Y es que, muchos trabajadores con largas trayectorias laborales se ven "castigados" económicamente al jubilarse anticipadamente, pese a haber cumplido sobradamente con los años requeridos para cobrar una pensión completa. Esto se debe a los denominados coeficientes reductores, un mecanismo legal que aplica una reducción permanente sobre la pensión de quienes deciden retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación. Esta penalización se mantiene incluso si el trabajador ha cotizado 40 años o más.

Ante esta situación, la Asociación Asjubi40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar con 40 Años o Más Cotizados) lleva casi una década luchando para erradicar esta injusticia. Su argumento es simple: quien ha trabajado y cotizado durante toda su vida laboral merece una pensión justa, sin castigos permanentes por anticipar su jubilación. Asjubi40 representa a más de 860.000 jubilados españoles, hombres y mujeres que comenzaron a trabajar a edades tempranas y hoy sufren recortes que, en algunos casos, reducen su pensión hasta un 30 % de por vida.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

Afectados por los coeficientes reductores

Para amplificar su voz, la asociación lanzó la campaña "Asjubi40 Habla", una serie de vídeos breves donde los afectados cuentan su historia. Uno de estos testimonios es el de Manuel Muñoz, un jubilado que compartió su historia. “Soy uno de los afectados por los coeficientes reductores con más de 40 años cotizados”, comienza Manuel en su intervención. Su historia refleja fielmente el drama de muchos otros: comenzó a trabajar muy pronto. Su primer contrato oficial con la Seguridad Social fue en 1964, cuando apenas tenía 15 años.

Desde entonces, Manuel ha acumulado “bastante más de 40 años cotizados”. Sin embargo, como se jubiló antes de cumplir los 65 años, su pensión está recortada de forma permanente. "Señores diputados, ustedes han reconocido a nuestra asociación que es una injusticia esta penalización de por vida", denuncia.

“Han dicho que intentarían solucionarlo, pero han pasado ya 7 u 8 años y no han hecho nada”, afirma. Asegura que existe un consenso generalizado entre los representantes políticos sobre la injusticia de esta situación, pero nadie ha dado el paso decisivo para cambiar la ley. La indignación se hace palpable cuando dice: "Saben y reconocen que es una injusticia y no hacen nada por eliminar o modificar esta ley". El mensaje de Manuel termina con una advertencia directa: “Les pido que se muevan ya. Si no lo hacen, se llama prevaricación”.