Miguel Benito Barrionuevo, abogado: "Lo primero al alquilar un piso es fotografiar todos los desperfectos"

El letrado da tres consejos clave para firmar un contrato de arrendamiento con las máximas garantías

PI STUDIO

Patricia Páramo

Firmar un contrato de alquiler puede parecer un trámite sencillo, pero es un paso crucial que no debe tomarse a la ligera. En muchos casos, los inquilinos aceptan condiciones sin leer la letra pequeña o sin entender completamente sus derechos y obligaciones, lo que puede dar lugar a problemas, disputas y sorpresas desagradables durante o al final del arrendamiento.

El abogado Miguel Benito Barrionuevo, a través de su canal de Tiktok ofrece tres consejos clave para quienes están a punto de firmar un contrato de alquiler o incluso para quienes ya viven en un piso alquilado.

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El precio del alquiler subió un 8% en agosto en Madrid con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 21,64 euros por metro cuadrado, se

Tres consejos clave para alquilar una casa con garantías. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Cláusula de subida del alquiler

El primer consejo que da el letrado es revisar si el contrato incluye una cláusula de subida del alquiler. Según explica, si no aparece dicha cláusula en el documento, el propietario no puede aumentar el precio del alquiler durante la vigencia del contrato. Y si la cláusula sí aparece, hay que saber que la subida está actualmente limitada por ley. En 2025, por ejemplo, el incremento máximo permitido es del 3 %, salvo que el contrato establezca una revisión basada en el nuevo índice de referencia que sustituye al IPC.

Hacer fotos de los desperfectos

El segundo consejo tiene que ver con el estado del inmueble al entrar a vivir. Miguel recomienda que, nada más acceder al piso, el inquilino haga una revisión detallada de la vivienda y fotografíe todos los desperfectos que ya existan: grietas, manchas, arañazos en muebles o suelos, electrodomésticos deteriorados, etc. Estas imágenes deben guardarse como prueba, ya que si no se documentan al principio, puede ser difícil demostrar después que esos daños no fueron causados por el inquilino. Este paso es crucial para proteger la fianza.

@empleado_informado ¿Te pueden subir el alquiler más del 3 % o descontarte la pintura de la fianza? Te cuento 3 cosas que todo inquilino debería saber antes de firmar. #DerechosDelInquilino #ContratoDeAlquiler #Fianza #DerechoLaboral #ConsejosLegales #EmpleadoInformado ♬ sonido original - Empleado Informado

El tercer y último consejo del abogado se centra precisamente en la devolución de la fianza. Según indica, el propietario solo puede descontar de la fianza los desperfectos que no provengan del uso habitual del inmueble. Es decir, los daños derivados del desgaste normal, como puede ser la necesidad de repintar paredes o el envejecimiento de electrodomésticos, no justifican un descuento en la fianza. En cambio, si hay roturas por mal uso o negligencia, ahí sí podría haber una deducción.

