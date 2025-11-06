El SEPE busca trabajadores para dar vida a personajes en Disneyland París: no hace falta experiencia

El lugar donde surge la magia y el paraíso de pequeños y mayores: Disneyland París. Un sitio que reúne a los personajes Disney y donde disfrutar durante días de las atracciones, los desfiles y todo lo que envuelve este mundo de fantasía.

Pero si quieres vivir Disneyland de forma distinta puedes hacerlo trabajando en el parque. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) busca a personas para trabajar en el parque como dobles de personajes, artistas de personajes Disney gente para participar en los desfiles.

Las audiciones para elegir a estos trabajadores tendrán lugar el sábado, 6 de diciembre, a las 09.00 horas en la Dance Escool, Calle Prof. Waksman 9, Madrid.

Requisitos para las audiciones para Disneyland París

Para representar a personajes y artistas en los desfiles serán necesarios los siguientes requisitos:

Ser espacialmente conscientes, enérgicos/as, creativos/as con buen físico y aguante.

Se requiere un buen nivel de danza alcanzado a través de una importante formación y/o experiencias escénicas, estilo jazz clásico/moderno.

La estatura de las personas candidatas debe estar comprendida entre 137cm y 193 cm.

Abierto a artistas de todos los niveles con pasión por la actuación en vivo.

Para los papeles de los personajes será necesario que tengan buena habilidad espacial, que sean enérgicos y creativos y no es necesario tener experiencia previa.

Cómo apuntarse a las audiciones para Disneyland París

La audición está abierta al público y no es necesario una cita previa, pero desde la organización se recomienda darse de alta en DisneyAuditions.com. Hay que pinchar en ‘Mi perfil’ y crear tu ficha.

Tal y como se explica en la web del SEPE, el día de la audición habrá una persona de Disneyland París entre las 09.00 y las 09.30 horas en la entrada del edificio para las inscripciones y repartirá los horarios de la audición del día. Si el número de candidatos es muy elevado se les asignarán según el orden de llegada.

Por último, se indica que no es necesario preparar ningún material de audición antes de su llegada.