Alex Tensso, autónomo, cuenta su historia: Factura 3.339 euros al mes y esto es lo que le queda tras pagar impuestos y cotizaciones

Ser autónomo en España es un reto constante. Quienes deciden emprender por cuenta propia deben enfrentarse a un listado de pagos que, en muchos casos, deja poco margen de ganancia real. El testimonio de Alex Tensso, un joven emprendedor que ha compartido su experiencia en TikTok, muestra con total transparencia, cuánto se paga realmente en impuestos siendo autónomo.

Y es que, los trabajadores por cuenta propia tienen que lidiar con varios pagos obligatorios cada mes. En primer lugar, la cuota de autónomos, que actualmente parte de una tarifa reducida de 80 euros para quienes se inician, pero que puede superar los 290 euros mensuales según los ingresos. A esto hay que sumar el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), que representa un 21% que el autónomo debe añadir a sus facturas y luego ingresar trimestralmente a Hacienda. Además, está el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), que también se paga trimestralmente y representa, en general, un 15% de los ingresos netos.

A todos estos impuestos se suman los gastos propios del negocio, como materiales, combustible, gestoría, publicidad o alquiler de espacio. Aunque estos pueden deducirse parcialmente, deben pagarse mes a mes, lo que reduce significativamente la rentabilidad. Es decir, aunque un autónomo facture cifras aparentemente altas, los beneficios reales pueden ser mucho menores de lo que la gente cree.

Un autónomo explica cuál es su sueldo al mes tras pagar los impuestos / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El caso de un nuevo autónomo

Un ejemplo muy claro es el de Alex Tensso, un joven que ha decidido compartir en TikTok su realidad como trabajador por cuenta propia. "Yo antes era camionero, asalariado, trabajaba para una empresa", explica Alex. Sin embargo, hace dos meses decidió dar un giro a su vida profesional y montar su propio negocio de limpieza profesional de vehículos a domicilio. A través de sus redes sociales, ha desglosado de manera clara y directa cuánto gana y cuánto paga en impuestos.

En su segundo mes de actividad, Alex tuvo un mes bastante productivo y consiguió facturar 3.339 euros. Sin embargo, como él mismo aclara, no todo ese dinero es suyo. El 21% corresponde al IVA, es decir, 579 euros, que debe ingresar a Hacienda. Tras descontar ese importe, se queda con 2.759 euros. Pero ahí no termina la cosa.

A esa cantidad hay que restarle los gastos relacionados con su actividad, que en su caso ascienden a 1.320 euros. Este total incluye 483 euros en combustible, 384 euros en productos de limpieza, 150 euros en renovación del logo de su negocio, 106 euros en gestoría, 89 euros en parking y 87 euros en la cuota de autónomos reducida. Restando esos gastos a los 2.759 euros que le quedaban tras el IVA, la cifra baja a 1.439 euros.

Pero aún hay que aplicar el IRPF, que en su caso fue de 215 euros. Así, el beneficio final que obtiene Alex por un mes entero de trabajo intenso es de 1.223 euros netos. “Como autónomo, los meses pasan muy despacio”, afirma con sinceridad, reflejando la presión constante de tener que generar ingresos suficientes no solo para vivir, sino también para pagar impuestos, gastos y seguir invirtiendo en el negocio.