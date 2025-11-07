Comprar una vivienda es, para la mayoría de las personas, la inversión más importante que harán a lo largo de su vida. Se trata de un proceso cargado de ilusión, pero también de trámites complejos y riesgos legales que, si no se gestionan bien, pueden tener consecuencias costosas. Por eso, es esencial informarse bien antes de firmar cualquier documento.

Contrato de arras

Entre hipotecas, contratos, notaría, tasaciones y pagos iniciales, es fácil pasar por alto detalles clave. Uno de los momentos más delicados del proceso es la firma del contrato de arras, un documento que muchas personas firman sin leer a fondo o sin comprender completamente sus implicaciones legales.

Y es que, si surge algún contratiempo -como que el banco no conceda la hipoteca- el comprador puede encontrarse en una situación muy difícil: haber entregado miles de euros como señal y no poder recuperarlos. Por eso, tener todo controlado antes de comprometerse por escrito es fundamental para proteger la inversión.

En este sentido, el abogado y economista especializado en derecho inmobiliario David Jiménez, ha lanzado una advertencia clave a través de su cuenta de TikTok: "Añade esta cláusula si vas a comprar un piso. Si no lo haces, podrás perder el dinero de las arras”.

David Jiménez, abogado: “Añade esta cláusula si vas a comprar un piso, si no lo haces podrás perder el dinero de las arras” / INFORMACIÓN

El experto se refiere a una situación muy habitual: una persona firma un contrato de arras para comprar un piso, entrega una cantidad importante de dinero —generalmente entre el 5% y el 10% del precio de la vivienda—, pero posteriormente el banco le deniega la hipoteca. Si el contrato no contempla esta posibilidad, el comprador puede perder todo el dinero entregado, ya que se considera que ha incumplido el acuerdo.

Para evitar este problema, David Jiménez recomienda incluir una cláusula específica en el contrato, tal como sugiere el propio Banco de España en su página web oficial. Esta cláusula dice lo siguiente: "En el caso de denegación de la hipoteca, el comprador podrá recuperar la cantidad entregada por este concepto".

Con esta simple frase, se establece por contrato que si no se obtiene la financiación bancaria, el comprador podrá recuperar el importe de las arras sin penalización alguna.