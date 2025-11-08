El Gobierno mantiene el 'recorte' en las pensiones: jubilarse antes de tiempo se penalizará aunque se hayan cotizado más de 40 años

La Seguridad Social y el Gobierno de España han ratificado su postura respecto a la jubilación anticipada, confirmando que el sistema de coeficientes reductores seguirá aplicándose, incluso para aquellos trabajadores que acreditan extensas carreras de cotización de 40 años o más.

La noticia, que ha generado un amplio debate en el ámbito laboral y político, se hizo oficial tras el rechazo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a una Proposición de Ley presentada por el Grupo Mixto (impulsada por Podemos y la plataforma ASJUBI40) que buscaba precisamente eliminar esta penalización.

Una vía parlamentaria fracasada

La iniciativa parlamentaria pretendía modificar el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social para establecer que "no procederá aplicar reducción alguna cuando el trabajador acredite un período de cotización de 40 años" en el caso de la jubilación anticipada voluntaria.

Sin embargo, la ministra Elma Saiz rechazó esta propuesta en el Congreso de los Diputados. Argumentó que las recientes reformas de pensiones ya han abordado y reequilibrado la sostenibilidad del sistema, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo. La ministra mencionó que las modificaciones de 2021 ya ajustaron los coeficientes reductores para desincentivar el abandono temprano del mercado de trabajo.

La postura del Gobierno es clara: la penalización se mantiene porque la jubilación se produce antes de la edad legal ordinaria, independientemente del tiempo cotizado.

Un 'castigo de por vida'

Para los afectados, la decisión supone una ratificación de lo que muchos consideran un "castigo de por vida". El colectivo ASJUBI40 lleva años denunciando que estos trabajadores, que han cumplido sobradamente con las exigencias de cotización (40 años o más), ven reducida su pensión inicial de forma permanente.

El efecto de los coeficientes reductores puede ser considerable. Para una jubilación anticipada voluntaria, la reducción puede oscilar entre un 2,81% y un 21% de la pensión calculada, dependiendo del número de meses de adelanto y de los años cotizados. A pesar de que las carreras de cotización más largas (más de 44 años y 6 meses) tienen los coeficientes más bajos, la penalización se aplica inexorablemente.

A continuación, se presenta un extracto de cómo se aplican los coeficientes reductores mensuales vitalicios según el tiempo cotizado:

Cómo se aplican los coeficientes reductores mensuales vitalicios según el tiempo cotizado / INFORMACIÓN

¿Qué dice la ley vigente?

La ley actual, consolidada tras la reforma de 2021 (RDL 2/2021 y Ley 21/2021), establece una serie de coeficientes que se aplican mensualmente:

A la edad legal. La edad de jubilación ordinaria se incrementa progresivamente. Desde 2024, si se tienen menos de 38 años cotizados, la edad legal es de 66 años y 6 meses. Si se superan los 38 años cotizados, la edad baja a 65 años.

La edad de jubilación ordinaria se incrementa progresivamente. Desde 2024, si se tienen menos de 38 años cotizados, la edad legal es de 66 años y 6 meses. Si se superan los 38 años cotizados, la edad baja a 65 años. Anticipada voluntaria. Se puede adelantar hasta 24 meses (2 años) .

Se puede adelantar hasta . Penalización. El recorte se calcula en base al tiempo cotizado total. Una persona con 44 años y 6 meses cotizados que adelanta su retiro dos años verá su pensión reducida, como se observa en la tabla, alrededor del 13% de forma vitalicia.

En resumen, la Seguridad Social no ha recortado las pensiones, sino que ha confirmado que seguirá aplicando la normativa vigente que impone recortes a quienes se prejubilan antes de tiempo, incluso con cotizaciones de más de cuatro décadas.