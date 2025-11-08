Luis Miguel Francisco, instalador de Pladur, sobre el mercado laboral: "Por menos de 2.500 euros al mes no volvería a trabajar de asalariado"
El instalador de placas de yeso, Luis Miguel, nos habla de sus inicios en el sector hasta conseguir volverse autónomo
Alejandro Navarro
A día de hoy, cuando se produce el ingreso en el mercado laboral, a uno siempre le surge la duda: ¿Ser autónomo y trabajar por cuenta propia o ser un trabajador asalariado en una empresa? Pues en el caso de Luis Miguel Francisco, instalador de Pladur, nos encontramos con una carrera laboral en la que ha experimentado ambas opciones.
Ya desde joven, Luis se había encargado de ayudar en la empresa familiar de su padre y su abuelo, sirviéndole de formación en el sector de la albañilería. Un tiempo después, ya con 18 años, decide salirse de la empresa familiar con la intención de trabajar por su cuenta. Aun así, no sería hasta sus 24 años que se convertiría en autónomo, con todo el riesgo que esta acción supuso para él.
El joven trabajador afirma que "nadie te explica lo que tienes que pagar", suponiendo cada pago trimestral una completa sorpresa para él. Por ello, decidiría tomar una decisión arriesgada, abandonando su condición como trabajador independiente para ser empleado en una constructora. El objetivo que tenía en mente era recuperarse económicamente mientras planeaba su vuelta como autónomo.
Un resultado inesperado
Este proceso para volver a ser autónomo, llevado a cabo antes de la pandemia del COVID-19, transcurriría más fácilmente de lo que esperaba Luis. La principal razón de ello serían los contactos que se granjeó durante su etapa en la constructora, consiguiendo así una buena base de clientes en los que apoyarse.
Actualmente, llevaría cuatro años ejerciendo como autónomo y, a pesar de su estabilidad, admite que siempre hay dificultades. Luis mantiene la esperanza de mejorar en el futuro, ya que, como bien afirma cuando le preguntan sobre este, “no soy una persona conformista”.
Además, este ha sido claro cuando le mencionan su posible vuelta a ser empleado: "Por menos de 2.500 euros al mes no volvería a trabajar de asalariado". Del mismo modo, asegura que estaría dispuesto a pagar ese sueldo a un empleado que poseyese una experiencia laboral y nivel similar al suyo.
Qué nos dicen los datos de autónomos
Según datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el mes de enero de 2025 la cifra de autónomos ascendía a los 3.384.481 trabajadores. Los resultados demuestran un crecimiento del 1,22% (40.918 afiliados más) con respecto al año anterior, que presentaba cifras de 3.343.563 trabajadores.
Sin embargo, si comparamos las cifras entre este mes y el anterior, la situación cambia. El número de trabajadores autónomos en enero de 2025 habría disminuido un 0,29% (9.780 afiliados menos), con respecto a diciembre de 2024.
Por otro lado, también podemos observar la tendencia de los autónomos según grupos de edad, observando dónde se concentran más o menos los trabajadores:
- De 16 a 25 años: En los más jóvenes las cifras rondan los 103.857 trabajadores
- De 26 a 35 años: La tendencia aumenta hasta los 435.362 autónomos
- De 36 a 45 años: La cifra se sitúa en 815.339 trabajadores afiliados
- De 46 a 55 años: El grupo de edad con mayor base de trabajadores, ascendiendo hasta los 1.078.525
- De 56 a 65 años: La presencia de autónomos se situaría en 806.542 trabajadores
- De 66 o más años: Dentro del mayor rango de edad la cifra desciende hasta los 144.856
En vista de las estadísticas, se observa que el grupo de edad con mayor concentración de autónomos, en enero de 2025, sería el rango de 46 a 55 años, con 1.078.525 trabajadores, un 31,9% del total. Tras este, se sitúa el grupo de 36 a 45 años, con una cifra de 815.339 trabajadores, un 24,1% sobre el total.
A nivel general, los datos señalan una tendencia positiva de la cifra de autónomos, donde el único grupo de edad que sufriría bajas sería el de los trabajadores entre 36 y 45 años. Además, comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana y Cataluña se mantienen como las que mayor variación positiva en las cifras presentan, frente a datos más negativos por parte de regiones como Castilla y León, e incluso Galicia.
